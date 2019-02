Bekanntes Gesicht

OB Dr. René Pöltl (l.) begrüßt P eter Lemke im Gemeinderat. © lenhardt

Peter Lemke konnte es gestern offensichtlich kaum erwarten, in den Gemeinderat nachzurücken. Denn beinahe hätte er schon bei einem Tagesordnungspunkt mit abgestimmt, als er noch gar nicht verpflichtet war.

Doch wenige Minuten später war dieser offizielle Akt vollzogen, der 70-Jährige gehört nun als Nachrücker für Raquel Rempp der neunköpfigen Fraktion der Schwetzinger Freien Wähler an – vorerst bis Mitte des Jahres. Denn am 26. Mai sind Neuwahlen, bei denen Lemke auch wieder auf aussichtsreicher Position kandidiert. „Er ist ja kein unbekanntes Gesicht in Schwetzingen“, spielte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl vor der Verpflichtung auf die Tätigkeiten Lemkes als Moderator und SCG-Präsident an.

Rempp nicht anwesend

Raquel Rempp war nicht zu ihrer Verabschiedung ins Rathaus gekommen – aus persönlichen Gründen, wie sie unserer Zeitung mitgeteilt hatte. „Ich bin mit meiner Rücktritts-Entscheidung sehr im Reinen, es war richtig, diesen Schritt zu gehen“ sagte sie. Gefreut habe sie sich sehr über die vielen Anrufe und Schreiben der Bürger, in dem sie einerseits ihr aufrichtiges Bedauern über den Rücktritt und andererseits doch ihr Verständnis für diesen Schritt ausgedrückt haben.

„Das hat mir sehr gefallen und mich sehr motiviert. Ein schönes Gefühl, wenn fremde Menschen die Arbeit und meine Aktionen der letzten Jahre anerkennen, zu schätzen wissen und nicht vergessen werden. Wir sind eine tolle Stadt mit tollen Menschen,“ erklärte Raquel Rempp und wünschte ihrem Nachfolger Peter Lemke einen guten Einstieg. ali

