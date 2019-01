Beliebteste Vornamen: Clara, Helena und Paul

Beim Blick auf die Standesamtsstatistik für 2018 sticht – wie schon in den Vorjahren – eine Zahl besonders heraus: Die Geburtenzahl. In Schwetzingen wurden im vergangenen Jahr 765 Geburten beurkundet, teilt die Stadt mit. Damit bleibt die Geburtenzahl wie schon in den Vorjahren auf konstant hohem Niveau. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das: 418 Jungen (55 Prozent) und 347 Mädchen (45 Prozent) wurden 2018 beim Standesamt Schwetzingen beurkundet – 2017 waren es mit 777 Geburten zwölf mehr.

Allerdings wohnten nur bei 17 Prozent der Geburten die Mütter auch in Schwetzingen. Die hohe Zahl der Neugeborenen ist damit zu 83 Prozent Geburten aus dem Umland geschuldet. Die meisten Kinder kamen ehelich zur Welt. Der Anteil der Eltern, die bei der Geburt nicht verheiratet waren, lag bei lediglich 25 Prozent.

Die Zahl der Eheschließungen ging demgegenüber leicht zurück. 153-mal (2017: 181-mal) wurde der Bund der Ehe in der Spargelstadt geschlossen, wobei die Zahl der Ehepartner, die nach einer Scheidung erneut vor den Traualtar treten, inzwischen rund 30 Prozent ausmacht. Mit jeweils 22 Trauungen waren der Mai und der Juni die beliebtesten Traumonate, am unbeliebtesten war der Februar mit nur drei Hochzeiten. Der beliebteste Tag für die standesamtliche Trauung ist und bleibt der Freitag mit 94 Trauungen. Aber auch die Samstagszeremonien im Trausaal (35) und in der Schlosskapelle (22) sind bei den Heiratswilligen beliebt. Auch Auswärtige zog es zur Hochzeit in die Stadt: 2018 waren dies 13 Paare. Weit mehr Schwetzinger Paare (32) wählten jedoch einen anderen Ort außerhalb der Stadt für ihren „schönsten Tag im Leben“, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Mit über 70 vor dem Altar

Eher traditionell sind die Schwetzinger Paare bei der Wahl des Nachnamens. Für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden sich 78 Prozent der Paare. Hiervon wiederum 93 Prozent für den Namen des Mannes, zwölf Prozent davon für einen Doppelnamen und immerhin acht Prozent nahmen den Nachnamen der Frau an. 33 Paare behielten die getrennte Namensführung bei. Der älteste Bräutigam war bei Eheschließung übrigens 71 Jahre alt, die älteste Braut heiratete im Alter von 70.

Zwei neue Spitzenreiter

Clara, Helena und Paul stießen Emma und Ben vom Thron der beliebtesten Vornamen. Bei den Mädchen waren die häufigsten Namen nach Clara (7) und Helena (7), Ella, Hanna und Johanna (je 6), Charlotte, Emma, Lea und Leni (je 5). Bei den Jungen belegen die ersten drei Plätze Paul (12), Elias (9), Noah und Samuel (je 8), gefolgt von David und Lukas (je 7) und Ben, Louis und Maximilian (je 6). Der Vorjahresspitzenreiter Alexander landete 2018 abgeschlagen auf dem 26. Rang. Über die Hälfte der Kinder bekam zwei Vornamen. Beliebteste zweite Vornamen bei den Mädchen waren Sophie und Marie, bei den Jungen David und Alexander. Die Zahl der Kirchenaustritte erhöhte sich leicht auf 171. zg

