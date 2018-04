Anzeige

Paddel marsch! Die Saisoneröffnung am Samstag, der Bellathlon am Sonntag und ein Gratis-Badetag für Stammgäste am Montag – mit diesen Aktionen startet das Bellamar-Freibad am Wochenende in die Sommersaison. Hoffentlich spielt das Wetter mit, denn die Verantwortlichen haben sich eine Menge einfallen lassen, um die Besucher zu unterhalten.

Lisa und Stefan Teichert leiten die Teilnehmer an, die sich am Sonntag um 14 Uhr zum Bellathlon anmelden. Treffpunkt ist der Bademeister-Stützpunkt im Freibad. Starten können Männer, Frauen und Kinder ab 8 Jahren. Um die Starterzahl abschätzen zu können, kann man sich jetzt noch per E-Mail anmelden: info@bellamar-schwetzingen.de. zg/ Bild: Bellamar