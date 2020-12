Benzin läuft aus Kesselwagen aus

Schwetzingen.Die Feuerwehr Schwetzingen wurde am Samstag vor dem vierten Advent um 11.12 Uhr zu einem Gefahrgutunfall an die Bahnhofsanlage nach Schwetzingen gerufen. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass an einem Kesselwagen, der mit 95000 Litern Benzin beladen war, geringe Mengen Benzin ausgelaufen waren. Der Kesselwagen konnte mit einfachen Mitteln abgedichtet werden. Ebenso im Einsatz waren die Polizei, der Rettungsdienst sowie der Bahnmanager, der im Anschluss an den Feuerwehreinsatz die Einsatzstelle übernahm. Die Feuerwehr war um 12.33 Uhr wieder in der Feuerwache eingerückt. Bereits am gleichen Morgen wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung und am Tag zuvor zu einer Türöffnung und zu einem Wasserschaden alarmiert.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 20.12.2020