Beratung in neuen Räumen

Ein Teil der Beratungsdienste des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis ist Ende April von der Carl-Benz-Straße 3 in die Carl-Benz-Straße 5 umgezogen. Nach Corona-bedingter Verzögerung wurden nun am Dienstag die neu angemieteten Räumlichkeiten mit einer kleinen Segensfeier eingeweiht, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas.

„Mit dem Zuwachs an Personal ist der Raumbedarf gestiegen“, erklärt Susanne Rohfleisch, Geschäftsführerin des Caritasverbands, die Gründe für den Umzug und ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir eine räumlich so naheliegende Lösung für unser bisheriges Platzproblem gefunden haben.“

Bernhard Carl, Aufsichtsrat des Caritasverbands, segnete in seiner Funktion als Diakon die neu bezogenen Räumlichkeiten. „Das Gebot der Nächstenliebe ist Richtschnur unseres Handels. Dies gilt auch für den Umgang mit unseren Klienten und im Miteinander mit den Kollegen“, betonte Carl während der Segensfeier.

Mit dem Umzug konnten nun auch Dienste zusammengelegt werden, die inhaltlich zusammengehören. So befindet sich jetzt im zweiten Obergeschoss der Carl-Benz-Straße 3 die Verbandszentrale und im dritten Obergeschoss das Referat Eingliederungshilfe und Rehabilitation. Im neu bezogenen dritten Obergeschoss der Carl-Benz-Straße 5 sind der Caritassozialdienst, die Schuldnerberatung, die Schwangerschaftsberatung, die Wohnungslosenhilfe und die Migrationsberatung untergebracht.

Die Berater des Caritasverbands stehen unter anderem für sozialrechtliche Fragestellungen, für Themen rund um Schwangerschaft, drohende Wohnungslosigkeit und Schulden zur Verfügung. Die Beratungen finden derzeit mittels Terminvereinbarungen statt, sodass geltende Hygienevorschriften eingehalten werden können. Darüber hinaus kann die Beratung weiterhin auch telefonisch und per E-Mail erfolgen. „Wir freuen uns sehr, unsere Beratung für die Klienten nun in diesen ansprechenden neuen Räumen anbieten zu können“, sagt Kerstin Schmid, Verantwortliche für den Standort Carl-Benz-Straße 5. zg

