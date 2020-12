Beratungsstellen mit Qualität

Region.Die acht Psychologischen und Erziehungsberatungsstellen für den Rhein-Neckar-Kreis sind mit dem Qualitätssiegel der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) ausgezeichnet worden. In einer offiziellen Verleihung per Videokonferenz wurde die Qualität der Beratungsteams nach fachlichen Standards bescheinigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt wurden 26 Merkmale geprüft. Dazu gehören unter anderem der kostenfreie und unbürokratische Zugang zur Beratungsstelle und ihren Leistungen, die Möglichkeit für eine kurzfristige Beratung in Not- und Krisenfällen, eine festgelegte räumliche und personelle Ausstattung sowie Feedback- und Beschwerdemöglichkeiten für Familien. Das Siegel wurde für vier Jahre ausgestellt.

„Unsere Erziehungsberatungsstellen bieten Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und -phasen schon seit vielen Jahren niedrigschwellig, kostenfrei und vertraulich Unterstützung auf einem fachlich hohen Niveau an“, betonte Stefanie Jansen, Sozialdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, die den Prozess der externen Prüfung mit angeschoben und begleitet hat.

„Einerseits wollten wir die Qualität unserer Arbeit, von der wir zutiefst überzeugt sind, für alle sichtbar nach außen darstellen; andererseits fanden wir es aber auch sinnvoll, diesen internen Qualitätsprozess schriftlich in einer Konzeption festzuhalten“, sagt Ulrike Adam, Leiterin der Psychologischen Familien- und Erziehungsberatung Weinheim, die Hintergründe für den Antrag auf das Qualitätssiegel.

Die interdisziplinären Teams aus Psychologen, Sozial- und Heilpädagogen sowie Sozialarbeitern der Erziehungsberatungsstellen bieten ratsuchenden Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern bei Paarkonflikten, Trennungen, Scheidungen und generell in Krisensituationen beratende Unterstützung an. „Wir stehen Familien unter anderem bei Erziehungsfragen, Schulschwierigkeiten, kindlichen Entwicklungsproblemen, Verlusterlebnissen, Ängsten und Unsicherheiten oder psychosomatischen Beschwerden wie Einnässen oder Essstörungen umfassend zur Seite“, sagt Sabine Dumat-Gehrlein von der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis in Wiesloch. „Manche Familien wenden sich in den verschiedenen Lebensabschnitten immer wieder vertrauensvoll an uns.“

Kreis fördert das Angebot

Nicht nur Familien schätzen die vertrauliche und kostenlose Beratung. Auch Jugendamt und Familiengerichte greifen immer wieder gerne auf die präventiven Angebote der Erziehungsberatungsstellen zurück. „Es braucht aber weder Antrag, noch Schein oder Genehmigung, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen“, betont Robert Braun, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen des Evangelischen Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach. „Außerdem erfolgt die Beratung streng vertraulich ohne Wissen des Jugendamtes.“

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es ein gleichmäßig verteiltes Netz an Erziehungsberatungsstellen in verschiedenen Trägerschaften. Insgesamt acht Beratungsstellen mit 24 Fachkräften stehen den in der Region lebenden Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zur Verfügung – in Schwetzingen in der Mannheimer Straße 87. Der Kreis fördert die Erziehungsberatung jährlich mit rund zwei Millionen Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020