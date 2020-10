Bereits 191 Menschen in Quarantäne

Die Zahlen in Schwetzingen ziehen weiter kräftig an. Das teilte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl unserer Zeitung mit. „Am Dienstag hatten wir noch 61 Personen in Quarantäne, davon 14 positiv getestete, heute sind bereits 191 Personen in Quarantäne, davon 20 positiv getestete“, schreibt er dazu.

Für Schwetzingen könnten die Zahlen in den nächsten Tagen noch rasanter steigen. Die Ergebnisse für die Testung der Kontaktpersonen aus der Südstadtschule - dort hatte sich ein Lehrer infiziert - werden nämlich nach Angaben des Landratsamtes erst Anfang nächster Woche erwartet (wir berichteten).

Ausbruch in Altenheim sichtbar

Plankstadt hat mit 25 aktiven Fällen aktuell die meisten Infizierten. Das liegt unter anderem an dem Ausbruch des Coronavirus im Caritas-Altenzentrum. Neun Mitarbeiter und 22 Bewohner sind positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden (auch hier haben wir bereits berichtet).

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es aktuell 468 aktive Fälle, seit Dienstag sind dort 88 Infizierte hinzugekommen. Bislang sind im gesamten Kreis insgesamt 2 745 als positiv getestet erfasste Fälle erfasst, 45 Menschen sind seit Beginn der Krise verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz als wesentliche Beurteilungsgrundlage ist nunmehr (Stand Mittwoch, 28. Oktober) in Heidelberg bei 119,5 und beim Rhein-Neckar-Kreis bei 91,2.

Die GRN-Klinik meldet drei isolierte Verdachtsfälle und einen bestätigten Corona-Fall - insgesamt sind dort seit Ausbruch der Pandemie fünf Menschen an den Folgen des Virus gestorben. nina

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020