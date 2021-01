Beschäftigung – auch für Löwen

In normalen Zeiten gibt es für die meisten genügend Möglichkeiten für Abwechslungen: Kino-, Theater- und Konzertbesuche, Treffen mit Freunden oder Sport im Verein und im Studio. Wenn man will, kann immer was los sein. Oder einfach Entspannung pur, wie bei den vielen Freunden unseres Schlossgartens, die sich gerne an der weitläufigen Anlage erfreuen. Doch viele der liebgewordenen Freizeitvergnügen sind derzeit nicht möglich und Ratschläge für sinnvolle Beschäftigungen sehr gefragt.

Aber nicht nur dem Menschen fehlt etwas, auch Tiere, die in der Nähe von Menschen leben, spüren die Veränderung. Hunde und Katzen erfreuen sich in Zeiten des Homeoffice und sonstiger Einschränkungen besonderer Zuwendung. Mancher Hund wundert sich vielleicht sogar über das häufige Gassigehen. So kannte er es von seiner „Familie“ noch gar nicht.

Auch Tiere im Zoo reagieren auf die neue Situation unterschiedlich. Die meisten von ihnen sind in Zoos geboren und aufgewachsen. Sie kennen nur ihren begrenzten Lebensraum mit den immer wiederkehrenden Besucherströmen. Bei den Elefanten konnte man beobachten, dass sie an den ersten Tagen des Lockdowns immer wieder an den Rand ihrer Anlage kamen, um nach Besuchern zu schauen. Selbst die Giraffen blickten aufmerksam, wenn einmal ein Mensch zu sehen war. Einigen Primaten wie Schimpansen und Orang-Utans fehlt sichtlich der Blick nach „draußen“. Zoomitarbeiter kennen in der Regel deshalb auch keine Kurzarbeit, sondern kümmern sich vermehrt um das Wohlbefinden ihrer Schützlinge. Neben Tagesroutinen wie füttern und pflegen werden die Tiere verstärkt geistig gefordert. Selbst für die gelassenen Löwen ist es aufregend, wenn die Tierpfleger das Gehege mit unbekannten Duftstoffen markieren. Das Futter wird teilweise versteckt oder ist nur mit Geschick zu erreichen. Das hält auch die Elefanten in Bewegung und verschafft ihnen Erfolgserlebnisse.

Das Leben in Zoos oder in Haushalten ist sicherlich in vieler Hinsicht anders als in freier Wildbahn. Achtsamkeit ist deshalb oberstes Gebot. Damit wären wir wieder bei den Menschen. Viele von uns fühlen sich ebenfalls eingesperrt und langweilen sich. Schön ist die Situation für alle nicht, aber zur Bewältigung hilft es, wenn tägliche Routinen eingehalten oder neue eingeführt werden. Dabei sollten kleine Erfolgserlebnisse eingebracht werden und im Geiste nicht nur gejammert werden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021