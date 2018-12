Besinnlich oder doch eher rockig?

Das Weihnachtsfest kann kommen, die Geschenke sind gekauft. Und es wird endlich Zeit für ein wenig Besinnung. In der evangelischen Kirchengemeinde gibt’s an Heiligabend folgende Gottesdienste: Um 14 Uhr findet in der Kapelle der GRN-Klinik ein Gottesdienst mit Pfarrerin Sabine Aras statt, der vom Posaunenchor mitgestaltet wird.

Familiengottesdienste mit Krippenspiel werden um 15 Uhr angeboten: in der St. Josefskapelle (Margit Rothe) auf dem Hirschacker und im Lutherhaus (Steffen Groß). Dort wirkt die Junge Kantorei unter Leitung von Deltlev Helmer mit. Im Melanchthon-Haus gestaltet Pfarrer Mathis Goseberg um 16 Uhr ein Weihnachtsspiel, in dem die Konfirmanden mitwirken. Eine Christvesper können Gläubige um 17 Uhr in der Stadtkirche (Steffen Groß) oder um 17.30 Uhr im Melanchthon-Haus (Simone Heidbrink) besuchen. Die Christmette um 23 Uhr in der Stadtkirche gestaltet dann Pfarrer Steffen Groß. Kirchenmusikdirektor Helmer und die Solisten Astrid Bohm und Barbara Obert wirken musikalisch mit.

Gottesdienste an den Feiertagen

Den Abend des ersten Weihnachtstages dürfen Interessierte meditativ ausklingen lassen, beim Abendgottesdienst um 18.30 Uhr im Melanchthon-Haus. Prädikantin Adelheid von Hauff gestaltet dort einen Gottesdienst mit Abendmahl und Dorothee Strieker ist für die musikalische Gestaltung verantwortlich.

Am zweiten Weihnachtstag hält Prälat Dr. Traugott Schächtele den Festgottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche. Es wird besonders weihnachtlich, da die Chöre der Kantorei mitwirken und schöne Weihnachtslieder zu Gehör bringen.

Besinnlich – oder mal anders?

Wer nach all den besinnlichen Weihnachtstagen Lust auf etwas Lautes hat, ist am zweiten Feiertag um 19 Uhr im Lutherhaus richtig. Mit „Rocking Christmas“ startet die Kirchengemeinde mal was ganz anderes – einen Weihnachtsgottesdienst, in dem es „etwas auf die Ohren“ gibt. Pfarrer Mathis Goseberg und die Band „Beyond this summer“ gestalten den Gottesdienst. Zwei geschmückte Weihnachtsbäume sorgen für „Christmas-Feeling“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018