Besinnliches Lichtermeer – aus Abfall

Der Kunstverein Schwetzingen zeigt während des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes seine Adventsausstellung – und bringt dabei sozusagen Licht ins Dunkel: „Franziskus Wendels weihnachtliche Lichtinstallation“ kommt in die Schlosskapelle. Die Vernissage ist am Freitag, 30. November, um 18.30 Uhr. Der künstlerische Leiter Dr. Dietmar Schuth hält die Einführung, der Kunstvereinsvorsitzende Erik Schnatterer freut sich, viele Interessierte begrüßen zu können.

Der Maler Franziskus Wendels (Jahrgang 1960) stammt aus Köln und beschäftigt sich seit langem schon mit dem Thema Licht, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstvereins.

Seine Gemälde lassen sich als Nocturni bezeichnen, Nachtstücke, in denen er die Lichter der Großstadt inszeniert und existenziell Gefühle der Einsamkeit und der Sehnsucht nach Geborgenheit evoziert. Dabei wird das Licht auch als eine spirituelle Erfahrung deutlich, die der studierte Theologe Wendels hier reflektiert.

Seit einigen Jahren schafft der Maler ganze Rauminstallationen, wie jetzt in der Schlosskapelle. Geplant ist eine Anhäufung von Verpackungsmaterialien, wie sie gerade an dem so konsumorientierten Heiligen Abend in jeder Familie in großem Maße anfallen. Diesen Abfall bemalt der Künstler mit nachleuchtenden Phosphorfarben, die – wenn das Licht für Sekunden ausgeht – ein Gemälde erkennbar machen, ein besinnliches Lichtermeer, das uns den wahren Sinn von Weihnachten wieder vor Augen führt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018