Besondere Feiern in einem besonderen Jahr

Durch die Corona-Pandemie sind viele Pläne durcheinandergeraten: Auch die Kirchengemeinden müssen ihre Feiern und Gottesdienste seit dem Frühjahr immer wieder anpassen. Besonders betroffen sind die Initiationsfeste für die Kinder und Jugendlichen: Die katholische Gemeinde Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt musste sich entsprechend etwas einfallen lassen, ist derzeit aber dabei, die Erstkommunion zu zelebrieren.

„Wir hören und lesen es immer wieder: Abgesagt oder anders“ heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde. Durch den Lockdown im Frühjahr konnten die Feiern der Erstkommunion nicht in gewohnter Weise an den Sonntagen nach Ostern stattfinden.

Nach vielen Überlegungen und Gesprächen und der Möglichkeit, wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern, wurde schließlich das Konzept entwickelt, an fünf Samstagen mit jeweils 14 Kindern und fünf Familienangehörigen in der Kirche St. Maria in Schwetzingen für die ganze Kirchengemeinde im Spätjahr zu feiern.

„Begonnen wurde bereits am 3. Oktober und am 7. November kann hoffentlich die letzte dieser Feiern stattfinden“, teilt die Gemeinde mit. Einige Familien hätten sich allerdings mit ihren Kindern entschieden, das Fest erst im nächsten Frühjahr zu feiern. Die Termine stünden noch nicht fest. So werde in diesem Jahr die Erstkommunion anders, aber auch auf eine schöne Weise begangen: Die Kinder sitzen im Chorraum der Kirche St. Maria und werden unter Einhaltung der Abstandsregeln an verschiedenen Punkten in den Gottesdienst aktiv miteinbezogen.

Ruhige und dichte Atmosphäre

Zwei Gesangsgruppen gestalten mit lebendigen und modernen Liedern diese besonderen Feiern. Eine ruhige und dichte Atmosphäre prägt somit dieses Mal die Erstkommunion. In der Mitte der Feier steht aber wie in allen Jahren der besondere Moment, an dem die Kinder zum ersten Mal Jesus in der heiligen Kommunion empfangen dürfen. „Vielleicht in diesem besonderen Jahr anders und bewusster“, schließt die Mitteilung der Gemeinde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020