Besonderer Basar zum 30-Jährigen

Jeder Basar stellt ein besonderes Ereignis im Waldorfkindergartenjahr dar, doch diesmal war’s ein spezieller Höhepunkt: Das dreißigjährige Bestehen wurde gefeiert und mit einer sehr schönen, unterhaltsamen Ausstellung gewürdigt. Diese machte deutlich, dass das intensive Engagement und das gute Miteinander des Kollegiums sowie der Eltern schon immer die Grundlage jeder Entwicklung darstellte, heißt es in einer Pressemitteilung des Freien Waldorfkindergartens.

Der Basar lockte viele Besucher an. Die Großen konnten sich an einem wunderbaren und vielfältigen Buffet stärken und die Kleinen verbrachten schöne Stunden beim Plätzchenbacken, in der Märchenstube, beim Basteln und auf dem schönen Außengelände des Kindergartens beim Stockbrotfeuer. So manche handgefertigte Kostbarkeit wechselte zudem den Besitzer.

Die Einnahmen des Basars kommen der Einrichtung zugute und es wird ein regionales karitatives Projekt mit einer Spende unterstützt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018