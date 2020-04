Besonderheiten, die jeder Balkonbesitzer kennen sollte

Den Balkon in einen Dschungel verwandeln, an jedem Sommerabend eine Grillparty veranstalten – wenn auch derzeit eine kleine – und ein Sonnensegel über die Terrasse spannen. Was großartig klingt, darf nicht immer so gemacht werden. Dies galt auch schon vor der Corona-Krise.

Selbst auf dem eigenen Balkon müssen Mieter und Wohnungseigentümer gewisse Regeln befolgen. Was auf Balkon oder Terrasse erlaubt ist, kann in der jeweiligen Haus- oder Gemeinschaftsordnung zudem noch weiter eingeschränkt werden. Bei der Bepflanzung gilt lediglich, dass der Balkon nicht überragt werden darf. Ansonsten sind Hobbygärtner in ihrer Auswahl relativ frei. Einschränkungen gibt es bei Blumenampeln und Hängepflanzen, die so angebracht werden müssen, dass sie den Nachbarn nicht beeinträchtigen.

Zudem sollten sie gesichert werden. Efeu oder rankender Wein kann vom Vermieter verboten werden, da die Hausfassade beschädigt werden könnte. Und auch beim Gießen der Pflanzen gilt es rücksichtsvoll zu sein. Auch beim Gießen sollte man schonend vorgehen. Herabtropfendes Wasser darf die unteren Nachbarn nicht stören. Zeigt der Balkon gen Süden ist ein Sonnen- oder Sichtschutz fast unvermeidlich. Der wird nur zum Problem, wenn dazu bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssten, die dann mit dem Mieter zunächst vereinbart werden sollten.

Kleinere Arbeiten wie das Bohren von Löchern und Anbringen von Dübeln oder Haken an der Wand sind jedoch erlaubt. Die Installation einer Markise muss hingegen mit dem Hauseigentümer besprochen werden. Wer bei einer gläsernen Balkonverkleidung einen Sichtschutz anbringen möchte, wählt am besten eine Bastmatte, die mit der Höhe der Brüstung übereinstimmt. Erlaubt ist, was den Gesamteindruck der Hausfassade nicht stört. Eines der häufigsten Streitthemen unter Nachbarn ist wohl das Grillen.

Während die einen gerne jeden Abend den Grill befeuern und ihr Essen nur noch auf diese Weise zubereiten würden, stören sich die anderen am dadurch entstehenden Qualm und Geruch. Dabei sind die Regeln überall anders. In München werden etwa nur fünf Abende im Jahr toleriert, während Grillen in Stuttgart sogar nur dreimal im Jahr beziehungsweise sechs Stunden im Jahr erlaubt ist.

Zimmerlautstärke am Abend

Der Vermieter kann das Grillen auf Balkon und Terrasse sogar gänzlich verbieten, sofern dies im Mietvertrag vermerkt ist. Gibt es dazu keine Vereinbarung, gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Das bedeutet, dass Gerüche und Rauch nicht in unzumutbarem Maße in die Wohnungen der Nachbarn gelangen dürfen. Die Alternative kann ein Elektrogrill sein.

Neben Grillgeruch kann auch Lärm den Unmut in der Nachbarschaft auslösen. Wie für die Wohnung gelten für den Balkon die allgemeinen Ruhevorschriften. Ab 22 Uhr dürfen Musik und Gespräche nur noch in Zimmerlautstärke stattfinden. Zudem ist der Mieter dafür zuständig, seinen Balkon regelmäßig zu reinigen. chh

