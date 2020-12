„Besser mit den Jusos beschäftigen“

„Die extreme Rechte und die Sicherheitslage in Baden-Württemberg. Herausforderungen für die Innenpolitik in den nächsten Jahren“ – unter diesem Titel lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born den Ex-Innenminister Reinhold Gall am Dienstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr zu einer Online-Talkrunde ein. Auf die Ankündigung in dieser Zeitung (SZ 3. Dezember, Seite 10) reagierte der AfD-Landtagskandidat Karlheinz Kolb mit einer Stellungnahme.

„Den Ausführungen des SPD- Landtagsabgeordneten Daniel Born, AfD-Abgeordnete hätten am Wochenende zum gewaltsamen Sturz der Regierung aufgerufen, muss energisch widersprochen werden“, so Kolb und führt aus: „Herr Born nennt zwar keine Namen, es ist jedoch davon auszugehen, dass der ehemalige AfD-Abgeordnete Stefan Räpple gemeint ist, der diese Aussage bei einer Demo in Mainz getätigt hat. Hierzu ist zu sagen, dass der Landesvorstand der AfD bereits im Januar 2020 ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Räpple beantragt hat, das auch im März vom Landesschiedsgericht bestätigt wurde. In dem Berufungsverfahren hat das Bundesschiedsgericht den Parteiausschluss im September bestätigt. Die Partei hat somit alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt, sich von Herrn Räpple zu trennen und damit klargestellt, dass sie die Meinung von Herrn Räpple in keiner Weise teilt.

Wenn es um extremes Gedankengut geht, sollte sich Herr Born besser mit der Jugendorganisation der SPD beschäftigen. Diese hat auf ihrem Parteitag Ende November beschlossen, die antiisraelische, terroraffine Jugendorganisation der Fatah als Schwesterorganisation anzuerkennen“, führt Kolb aus.

Fragwürdige Unterstützung

Er ergänzt: „Hier ein Zitat aus der Bild-Zeitung: ,Fakt ist: Die Fatah-Jugend bestreitet das Existenzrecht Israels, droht mit Terroranschlägen und verbreitet im Internet antisemitische Inhalte. Wissen die Jusos etwa nicht, mit welchen Israel-Hassern sie sich da solidarisieren? Auf einer Demonstration der Fatah-Jugend 2018 im Westjordanland trugen Mitglieder Sprengstoffgürtel-Attrappen und riefen zum Kampf gegen Israel auf. Das Logo der Fatah-Jugend ist eine Landkarte Israels – gefärbt in den Farben der palästinensischen Autonomiebehörde. Ein jüdischer Staat existiert hier nicht. Auf den Facebook-Seiten der Fatah-Jugend werden Cartoons verbreitet, in denen Israel dämonisiert und antisemitische Klischees bedient werden.‘

Halten wir also fest: Der SPD-Nachwuchs bekennt unverhohlen seine Solidarität mit einer von ihm selbst als ,Schwesterorganisation‘ eingestuften Jugendorganisation einer antiisraelischen Terrorgruppe, und man kooperiert ungeniert mit Leuten, die Israel von der Landkarte tilgen wollen und mit schlimmen Terroristen offen sympathisieren. Was, wenn nicht das, ist gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet? Die AfD bekennt sich ausdrücklich zum Existenzrecht von Israel und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, so Kolb. zg

