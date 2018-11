Besser mit den Schulen zusammenarbeiten

„Es ist toll, dass wir so viele Bewerber haben“, sagt Katrin Schubkegel, die für die Partnerstädte verantwortlich ist. Bereits der vierte Kandidat hat sich für den Posten des Jugendbotschafters beworben und sich im Gespräch mit unserer Zeitung vorgestellt.

Elias Kristen (20) ist in Schwetzingen geboren und aufgewachsen. In Eppelheim und Heidelberg ging er zur Schule. Seinen Schulabschluss machte er am Englischen Institut in Heidelberg. Auch für das Studium blieb er dort und studiert an der Universitä im dritten Semester Physik. „Ich spiele Gitarre und Klavier und interessiere mich außerdem sehr für Politik und Philosophie, sowie für Naturwissenschaften. Das hängt aber wohl auch mit meinem Studium zusammen“, sagt der 20-Jährige und lacht.

Nicht nur sein politisches Interesse ist groß. Er engagiert sich auch politisch. In der S & D Group des europäischen Parlaments nahm er an einem Zusammentreffen von Jugendlichen teil, die über Visionen der Zukunft diskutierten. Die S & D Group ist die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (Sozialisten und Demokraten). Auch bei Model United Nations (MUN) für Studenten ist er aktiv. Eine jährliche Veranstaltung, die es auch für Schüler gibt. Hierbei stellen die Teilnehmer die Arbeit der Vereinten Nationen nach. Im Januar findet die Veranstaltung statt, die unter dem Motto „Weltordnung der Wirtschaft steht“.

Internationale Kontakte knüpfen

Auch Elias hatte den Flyer in seinem Briefkasten entdeckt,: „Ich dachte direkt, dass das zu mir passt“. Seine Hoffnung ist vor allem, internationale Kontakte knüpfen zu können und Europa wieder in die Köpfe der jungen Leute zu bekommen. „Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen muss verbessert werden“, erklärt er. So hat er sich als Ziel gesetzt, den jungen Menschen klarzumachen, dass in anderen Staaten Menschen leben wie wir auch und alles viel stärker miteinander vernetzt ist, als man denkt.

Das Amt des Jugendbotschafters ist eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Stadt. Katrin Schubkegel war es wichtig, auch die Partnerstädte ins Boot zu holen und mit ihnen im regen Austausch zu stehen. So planen und organisieren die Jugendbotschafter interkulturelle Events. Einmal im Jahr findet ein englischsprachiges Treffen als Jugendkonferenz in einer Partnerstadt statt (zunächst in Schwetzingen). Mit einer Nikolausparty am Freitag, 7. Dezember, beginnen die Castings, bevor am 22. Februar die Entscheidung fällt.

