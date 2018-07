Anzeige

Der Streit der Schwesterparteien CDU und CSU hat Berlin in Atem gehalten und was hat’s am Ende gebracht? Wir haben den hiesigen Wahlkreisabgeordneten Olav Gutting (kleines Bild) gefragt, wie er den Streit in seiner CDU erlebt hat und wie es jetzt nach der Einigung in letzter Minute in der Koalition weitergehen soll.

Musste der Streit zwischen CSU und CDU sein?

Olav Gutting: Aus meiner Sicht nicht. Das waren schon harte Tage. Allerdings hat er gezeigt, dass es sich lohnt, für seine eigenen Überzeugungen zu kämpfen. Und Demokratie ohne Streit gibt es nicht.