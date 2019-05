Bestens gerüstet für die Badesaison

Die Rettungsschwimmer der DLRG Schwetzingen – Oftersheim – Plankstadt (SOP) sind einmal mehr im Bellamar für die Sicherheit der Badegäste unterwegs. Der Startschuss dazu fiel bei der Wacheröffnung der DLRG, die dieses Jahr erneut unter der Leitung von Dustin Wagenmann vorgenommen wurde.

Der Tag begann für alle neuen und alten Rettungsschwimmer mit einer Begrüßungsrede des Wachführers. Danach wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt, wobei eine unter der Anleitung von Lukas Scheurich und Anton Rasche ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt hat. Währenddessen wurde die zweite Gruppe von Maurice Rösch und Adrian Gieser mit den Gegebenheiten und Regelungen im und am Bellamar vertraut gemach. Anschließend wurden die Gruppen getauscht.

Nach einer kurzen Pause ging es zuerst mit einer Funkübung weiter. Dazu wurden die Teilnehmer in verschiedene Gruppen eingeteilt, deren Aufgabe es war, koordiniert von den Leitern auf dem Gelände des Bellamars verschiedene Unfallszenarien zu finden und an die Leitung durchzugeben. Die Übung endete mit der Übergabe der Wachausweise an die Teams.

Vor dem Abendessen gab es nun noch eine Einsatzübung, bei der die Rettungsschwimmer sowohl die erlernten und geübten Fähigkeiten in Erste Hilfe und am Funkgerät als auch die Kenntnisse über das Bellamar unter Beweis stellen konnten. Dazu wurden verschiedenen Personen, sogenannten Mimen, Verletzungen geschminkt, die die Rettungsschwimmer dann wie einen echten Patienten behandeln mussten. Nach getaner Arbeit entspannten sich nun alle noch beim gemeinsamen Grillen und auch die Vorfreude auf die Saison ist groß. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.05.2019