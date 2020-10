Besucher spenden 3500 Euro für Künstler

Schwetzingen.„Das Schwetzinger Mozartfest 2020 hat stattgefunden“, diese freudige Nachricht schreibt die Mozartgesellschaft als ersten Satz in ihrer Pressemitteilung.

Eine, wenn man die steigenden Infektionszahlen derzeit betrachtet, fast an ein Wunder grenzende Nachricht. An drei Wochenenden fanden acht Konzerte im Jagdsaal und in der Schlosskapelle statt und die Musik von Komponisten wie Mozart, Beethoven, Brahms und Haydn erklang live.

Und vielleicht ist das kleine, aber feine Kammermusikfestival nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber was bleibt sind 19 Künstler, denen eine Bühne und eine Auftrittsmöglichkeit geboten wurde und knapp 700 Zuschauer, die selig in den ausverkauften Konzerten schwelgten. Die Künstler haben sich allesamt sehr wohl gefühlt - für einige war es der erste Auslandsaufenthalt, wenn nicht gar das erste Konzert seit Beginn der Pandemie, heißt es in der Mitteilung weiter.

Anerkennung für die Künstler

Die Zuschauer zeigten sich äußerst dankbar und dies nicht nur durch ihren Applaus: bei den Spendensammlungen im Anschluss an die Konzerte kamen insgesamt 3500 Euro für die Künstler zusammen. So konnte jedem Ensemble noch mal ein Geschenk gemacht werden. „Für diese Großzügigkeit und damit verbundene Anerkennung der Musiker möchte die Mozartgesellschaft sich auch im Namen der Künstler bedanken“, sagte Geschäftsführerin Katharina Simmert.

„Die Resonanz auf das Mozartfest, selbst wenn es Änderungen wie im Falle des Trios Wanderer gab, war positiv, dass wir ermutigt sind weiterzumachen.“ Dementsprechend startet am Donnerstag, 15. Oktober, der Vorverkauf für das Familienkonzert am ersten Adventswochenende. In Kooperation mit dem concierto münchen findet am Samstag, 28. November, die Kinderoper „Gretel und Hänsel“ nach Engelbert Humperdinck statt.

Um die aktuellen Hygienebestimmungen einhalten zu können und trotzdem genügend Familien die Möglichkeit des Opernbesuchs zu geben, wird im Rokokotheater zweimal - um 14 und um 16.30 Uhr - gespielt. Ob das Neujahrskonzert mit der Philharmonie Baden-Baden stattfindet, gibt die Mozartgesellschaft vermutlich Anfang November bekannt.

