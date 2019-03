Betroffene können sich Rat holen

Eine Krebserkrankung bedeutet für Betroffene und Angehörige oft einen tiefen Einschnitt in Leben und Alltag. Auch nach optimaler Behandlung ist noch lange nicht alles wieder „wie früher“ – viele Fragen oder Probleme tauchen erst später auf und können den Alltag beeinträchtigen. Für Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung gibt es mit dem „Onko-Café“, das am Dienstag, 26. März, um 16 Uhr in der Cafeteria der GRN-Klinik eröffnet wird, eine Anlaufstelle, um diese Fragen anzusprechen, Erfahrungen auszutauschen und sich Rat zu holen. Weitere Treffen sind alle zwei Monate geplant.

„Wir möchten Betroffene mit diesem Beratungs- und Gesprächsangebot in lockerer Atmosphäre über die Therapie hinaus unterstützen und ihnen dabei helfen, mit den möglichen Beeinträchtigungen nach einer Krebstherapie bestmöglich zurechtzukommen“, erläutert Dr. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, die auf Anregung der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs (Brühl-Schwetzingen) das Onko-Café initiierte.

Kostenloses Angebot

Das Onko-Café ist ein kostenloses Angebot, für Frauen und Männer jedes Alters mit unterschiedlichen Krebserkrankungen. Begleitet werden die Treffen immer von onkologisch tätigen Fachärzten sowie Fachpflegekräften der Klinik, die Fragen beantworten und gerne über neue Entwicklungen in der Krebstherapie informieren. Betroffene und interessierte Angehörige sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. zg

