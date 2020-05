BetrügerischeE-Mails

Aktuell werden vermehrt betrügerische E-Mails verschickt, die vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern sind und eine Steuererstattung in Aussicht stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Empfänger der E-Mail werden dazu aufgefordert, Unterlagen an eine genannte E-Mail-Adresse zu schicken. Diese E-Mail ist eine Fälschung und ein Betrugsversuch. Bürger sollen auf keinen Fall antworten und die E-Mail unwiderruflich löschen.

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe warnt vor diesen betrügerischen E-Mails. Steuererstattungen von den Finanzämtern im Land werden ausschließlich per Post angekündigt und niemals per E-Mail an die private E-Mail-Adresse.

„Letzte Erinnerung“

Eine solche E-Mail könnte wie folgt aussehen: Im Betreff steht möglicherweise „die letzte Erinnerung an Ihre Rückerstattung“. Absender ist vermeintlich das Bundeszentralamt für Steuern – an dieser Stelle steht eine abweichende beliebige E-Mail-Adresse. Der Fließtext könnte so lauten: „Die Fehler bei der Berechnung der Höhe der Einkommensteuer 2018. Sehr geehrte Damen und Herren, die Steuerverwaltung Ihrer Abteilung überweist 204,90 auf Ihr Bankkonto. Dies ist auf eine Fehleinschätzung zu Ihren Gunsten zurückzuführen. Tatsächlich wurde gemäß den beigefügten Artikeln die Berechnung Ihres Familienquotienten nicht berücksichtigt, was die effektive Berechnung Ihrer Einkommensteuer wirklich verzerrte. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, auf diese E-Mail zu antworten, indem Sie Ihre Genehmigung für die Übertragung bestätigen und zwei Identitätsnachweise senden: Personalausweis Duplex/Selfie mit Personalausweis/Reisepass Bitte senden Sie uns die Unterlagen an folgende E-Mail-Adresse: bundeszentralamt.steuern@gmx.de.“

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe weist daraufhin, dass diese E-Mail-Adresse nicht vom Bundeszentralamt für Steuern ist. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020