Beutel für Bedürftige

Für viele Menschen ist die Schließung der Tafelläden eine Katastrophe. Etwa die Hälfte der rund 1000 Tafelläden in Deutschland haben wegen der Corona-Krise dicht gemacht (wir berichteten). Was das bedeutet, wird klar, wenn man sich die Zahlen des Schwetzinger Tafelladens „Appel + Ei“ ansieht. Derzeit, so Klaus Stürmer, Leiter des Schwetzinger Tafelladens, „haben wir 550 Berechtigungsausweise ausgegeben“.

Dahinter, ergänzt sein Stellvertreter Norbert Holter, stünden 1600 Menschen, unter ihnen 530 Kinder. Und all diese Menschen sind seit dem 17. März von der Lebensmittelversorgung durch den Tafelladen abgeschnitten. Für Stürmer, Holter und ihr Tafelladenteam war der Druck dementsprechend groß, Wege zu finden, die Lebensmittelversorgung wieder herzustellen. „Wir wollen den Menschen helfen.“

Und: Es ist ihnen gelungen. Seit dieser Woche läuft das Tafelladengeschäft wieder. Nicht mehr wie gewohnt über den Tafelladen, sondern durch den Hof. Damit, so Stürmer, könne man die Hygienestandards gewährleisten und das Ansteckungsrisiko minimieren, sowohl für die Kunden als auch die Mitarbeiter. Gerade bei den Mitarbeitern sei höchste Vorsicht geboten. Viele der ehrenamtlichen Helfer sind älter und gehören in Sachen Covid-19 zur Risikogruppe. Das Verkaufsprozedere selbst ist denkbar einfach, auch wenn selbstbestimmtes Einkaufen erstmal der Vergangenheit angehört. Denn die Mitarbeiter packen Tüten mit verschiedenen Grundnahrungsmitteln, die der Kunde dann gegen eine kleine Spende mitnehmen kann. Nicht ideal, so Holter, aber anders gehe es nicht. Neben Nudeln, Mehl und Öl soll in den Tüten auch immer Obst und andere Frischwaren zu finden sein. Gerade hier hat der Tafelladen ziemliche Beschaffungsprobleme.

Die Linke spendiert Lebensmittel

Umso mehr freute sich Norbert Holter über eine Aktion des Ortsverbandes der Linken Schwetzingen plus: Hanna Matuschek, Florian Reck und Werner Zieger brachten einen Kofferraum voller Lebensmittel, vor allem haltbare Grundnahrungsmittel, aber auch Tee, Äpfel und Drogeriewaren bei „Appel + Ei“ vorbei. „Als wir gelesen haben, dass dringend Lebensmittelspenden benötigt werden, war für uns klar: Hier müssen wir was machen! Wir hoffen, dass diesem Beispiel viele Menschen in Schwetzingen und Umgebung folgen werden“, so Florian Reck. Hanna Matuschek ergänzt: „Wenn Sie können, helfen Sie bitte! Wenn diese Krise überstanden ist, können wir uns ja gemeinsam mal Gedanken darüber machen, wie wir unsere Gesellschaft solidarischer organisieren, damit niemand mehr so dringend auf Spenden angewiesen ist, oder?“

Stadtrat Werner Zieger fügt hinzu: „Wir hätten gerne mehr gemacht, aber wir sind eine kleine Partei, wir nehmen keine Spenden aus der Wirtschaft an, unsere Mittel sind begrenzt. Trotzdem sind wir froh und stolz, diese Spendenaktion nur aus Beiträgen und Spenden von Mitgliedern durchgeführt zu haben.“ Er würdigt zudem den Einsatz der Ehrenamtlichen von „Appel + Ei“ sowie aller Menschen, die sich für andere einsetzen. Doch diese Spende ist eher eine Ausnahme: „Ich wähle mir gerade die Finger wund, um Ware in den Laden zu kriegen“, verdeutlicht Norbert Holter. Die Grundversorgung sicherzustellen, sei gerade keine leichte Aufgabe. Um sich für diese mühselige Aufgabe etwas Motivation zu holen, muss Holter sich nur kurz auf die andere Seite – die Seite der Kunden – bewegen. Hier erfährt der Mann sehr schnell, warum der Einsatz wichtig ist und sich lohnt.

Gaby, seit vielen Jahren Kundin im Tafelladen, ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Schließung ins Schleudern gebracht habe. „Gott sei Dank ist die Versorgung wieder am Laufen.“ Und Andrea erklärte, dass sie die Verteilung der Tüten finanziell gerettet habe. Gefreut hat sie sich auch darüber, dass jeder Kunde eine Schutzmaske geschenkt bekam – eine Idee der Mitarbeiter. Denn die Maske sei ja nicht per se für den Eigenschutz, sondern den Schutz des Gegenübers. Es war schon immer so, dass der Tafelladen mit seinen ehrenamtlichen Helfern ein Aushängeschild für die anständige Gesellschaft war. Aus diesem Aushängeschild ist nun ein kleiner Leuchtturm geworden.

Stofftaschen werden gebraucht

„Die Aktion mit den Taschen läuft langsam an und muss sich erst rumsprechen“, meint LStürmer. Am ersten Tag seien rund 60 Bedürftige gekommen, um sich eine Lebensmitteltasche abzuholen. „Ich denke aber, dass bald mehr kommen. Wir richten rund 100 Tüten, stellen uns daher auf 100 Bedürftige ein“, fügt er hinzu, der dringend um Stofftaschen-Spenden bittet. Seit Dienstag kooperiere „Appel + Ei“ mit der evangelischen Kirche. „Diese Kooperation ist sehr wertvoll. Wir haben die Möglichkeit, unsere Lebensmittel im Lutherhaus zu lagern. Dort können unsere Mitarbeiter auch den Mindestabstand deutlich besser einhalten, als in unseren Räumen“, zeigt sich der Leiter zufrieden. Ab Dienstag, 14. April, wird außerdem für Bedürftige immer dienstags und donnerstags von 12 bis 15 Uhr am Lutherhaus Obst und Gemüse ausgeben. Das Sortieren und Ausgeben wird dank der Konfirmanden und freiwilligen Helfer organisiert sein.

Nach Ostern gibt es die Tüten dienstags, mittwochs und freitags zwischen 9 und 12 Uhr. Und im darauffolgenden Betrieb sind es dann die Tage Montag, Mittwoch und Freitag jeweils zwischen 9 und 12 Uhr. Für die normale Tüte wird eine Spende von 2 Euro und für Süßigkeiten 1 Euro erbeten.

