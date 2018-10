Bewährungshilfe als Gesellschaftsauftrag

Schwetzingen/Region.„Die Bewährungshilfe – Ein gesellschaftlicher Auftrag“. Diesen Titel trägt eine Veranstaltung, die am Donnerstag, 11. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, in Kooperation mit der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg und dem Amtsgericht Schwetzingen in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen initiiert wird.

Menschen werden aus ganz unterschiedlichen Gründen straffällig. Für manche führt der Weg ins Gefängnis, für andere endet die Hauptverhandlung nicht ganz so dramatisch, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Für alle jedoch ist der Weg zurück auf den geraden Weg schwierig. Unterstützung erhalten straffällig gewordene Menschen, die unter Bewährung stehen, sowohl von hauptamtlichen als auch von ehrenamtlichen Bewährungshelfern. Hauptziel der Bewährungshilfe ist, dass der Klient keine neuen Straftaten begeht. Dies ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Im Spannungsfeld zwischen Hilfe für die Klienten und Kontrollaufgaben, die vom Gericht vorgegeben sind, geht es darum, Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen und mit häufig auch instabilen Lebens- und Verhaltensweisen sowie unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen zu unterstützen.

Begleitung zu Behörden

Das Aufgabenfeld der Bewährungshilfe ist vielfältig und reicht von einfachen Gesprächen bis hin zu konkreten Hilfestellungen, zum Beispiel der Begleitung bei Behördengängen. Hinzu kommt, dass man im Auftrag des Gerichts arbeitet und auch einen Kontrollauftrag innehat. Dies ist nicht immer leicht, aber eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Insbesondere die ehrenamtliche Bewährungshilfe trägt dazu bei, dass das Thema „Straffälligkeit und Resozialisierung“ in die Gesellschaft hineingetragen wird und so ein vorurteilsfreier Blick auf straffällig gewordene Menschen ermöglicht werden kann. Denn Resozialisierung kann nur gelingen, wenn sie innerhalb des Gemeinwesens stattfindet.

Der Vortrag rund um die Bewährungshilfe wird Raum für Fragen und neue Sichtweisen bieten. Der Eintritt ist frei. zg

