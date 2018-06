Bewegung fördert Gesundheit

Anzeige

Schwetzingen.Den Brief mal eben zum Briefkasten bringen? Da nehmen viele das Auto. Die Kinder in den nahegelegenen Kindergarten chauffieren? Klar, mit dem Auto. Brötchen am Sonntag ohne Zeitdruck beim Bäcker holen? Natürlich Auto. Wussten Sie, dass sich der Mensch im Jahr 1900 noch rund 20 Kilometer am Tag aus eigener Kraft bewegt hat? Heute zählen wir Schritte und sind enttäuscht, wenn wir nicht auf 10 000 kommen, was nur noch die Hälfte ist.

Ein Grund ist sicher die Schnelllebigkeit und die vielen Dinge, die wir jeden Tag in kurzer Zeit erledigen müssen. Aber: Die fehlende Bewegung kommt uns irgendwann teuer zu stehen und stiehlt uns am Ende die wertvolle Zeit, die wir durch die Fahrt mit dem Auto meinen, gutgemacht zu haben. Mangelnde Bewegung schadet der Gesundheit langfristig. Nur: Wie oft und wie intensiv sollten wir uns bewegen? Welche Folgen hat mangelnde Bewegung? Und ist Kraft- oder Ausdauertraining wichtiger? Fragen über Fragen, die es zu klären gilt. Damit beschäftigt sich Pfitzenmeier-Experte Haki Kadria im Vortrag „Bewegung – Ein Medikament ohne Nebenwirkungen”.

Auch im hohen Alter fit bleiben, bedeutet nicht erst im hohen Alter damit anzufangen, etwas für die Fitness zu unternehmen. Fitness brauchen wir ein Leben lang, also schon viel früher. Dabei geht es nicht nur darum, sich Muskeln anzutrainieren und den täglichen Feierabend zu investieren. Es beginnt schon im Alltag und durch Kleinigkeiten, die unser Leben langfristig erleichtern. Am Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr, können Sie die Grundlage legen – beim Vortrag im MediFit Schwetzingen. Die Teilnahme am Vortrag ist für alle kostenlos. zg