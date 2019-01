BGS hatte der Mieterin nicht gekündigt

„Die Baugenossenschaft möchte die Differenzen mit ihrer Mieterin Muth auf einer sachlichen Ebene klären“ , damit leitet deren Rechtsanwalt Johannes Himmes eine Stellungnahme zu den Vorgängen um das Verfahren zur Haltung des als Kampfhund eingestuften, inzwischen leider verstorbenen Hundes „Luna“ ein. Zuvor möchten wir richtigstellen, dass entgegen einer von uns verbreiteten Aussage in den sozialen Medien und in einem SZ-Artikel in der Samstagsausgabe eine schriftliche Kündigung der Wohnung durch die BGS noch nicht vorgelegen hatte.

Rechtsanwalt Himmes schreibt unserer Zeitung, dass die Baugenossenschaft 2018 überraschend erfahren habe, dass die Mieterin seit etlichen Jahren einen American Staffordshire Terrier in der Wohnung hält. Dies sei ein sogenannter Listenhund, bei dem laut Polizeiverordnung die Kampfhundeeigenschaft vermutet werde. Er stehe in der Verordnung an erster Stelle der gefährlichen Hunde. „In dem Mietshaus leben Kinder und ältere Menschen, die geschützt werden müssen. Auch Ihre Zeitung berichtet immer wieder von Hundebissen, gerade von Staffordshire Terriern, die für manche Betroffene sogar tödlich endeten“, so Himmes.

Den Hund nicht angemeldet

Edeltraut Muth habe den Hund gehalten, ohne dass sie die Baugenossenschaft informiert habe, obwohl bei Abschluss des Mietvertrags besprochen war, dass sie keine Hunde halte und eine Regelung enthalten sei, dass Tierhaltung der Zustimmung der BGS bedarf. Die Wirksamkeit dieser Regelung sei aber rechtlich streitig. Beim Rechtsstreit gehe es also zum einen um die Frage, ob es die Baugenossenschaft dulden müsse, dass Frau Muth heimlich einen Hund in der Wohnung hält, der von der Rasse her grundsätzlich gefährlich ist, ohne dass sie die Zustimmung eingeholt hat – und der zuvor wohl beim Sohn in einer anderen Wohnung gelebt habe. Zum anderen gehe es um die Frage, ob die Baugenossenschaft nicht im Interesse der Sicherheit aller Mieter dafür Sorge tragen müsse, dass kein solcher Hund in einem Mietshaus gehalten werde, in dem zum Beispiel spielende Kinder seinen Jagdtrieb auslösen könnten. Himmes nennt da als Beispiel den Hamburger Fall „Volkan“.

Rechtssicherheit schaffen

Rechtsanwalt Himmes stellt dann folgende Frage: „Der Hund mag nun alt sein (zum Zeitpunkt seines Schreibens war ihm noch nicht bekannt, dass er nun tot ist); aber was hätte Ihre Zeitung berichtet, wenn der American Staffordshire Terrier vor einigen Jahren zugebissen hätte? Hätte man nicht gefragt, warum Frau Muth in einer Wohnung der Baugenossenschaft einen solchen Hund halten durfte? Die Baugenossenschaft sieht sich in der Verantwortung, Rechtsklarheit herbeizuführen und den Sicherheitsbedürfnissen aller Seiten Rechnung zu tragen. Nur darum geht es. Dies ist ein berechtigtes Anliegen, über das ein Gericht entscheiden wird – wie in vielen vergleichbaren Fällen in Deutschland, in denen das Halten von Tieren ein Streitpunkt zwischen Mieter und Vermieter ist.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung, wie es mit dem Prozess weitergeht, schreibt Rechtsanwalt Himmes: „Sobald Frau Muth beziehungsweise ihr Rechtsanwalt dem Gericht nachweisen, dass der Hund verstorben ist, ist die rechtliche Reaktion darauf, dass wir den Rechtsstreit für erledigt erklären. Das Gericht muss dann kein Urteil mehr fällen. Damit ist auch der Streit beendet.“ jüg

