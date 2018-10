Bibel als Handbuch fürs heutige Leben?

Region.Ist die Bibel ein Handbuch fürs heutige Leben? Unter dieser Frage steht eine Ausstellung der Zeugen Jehovas. Von Samstag, 3., bis Sonntag, 18. November, können Interessierte in einer modernen Bibelausstellung im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Dornheimer Ring 94 in Mannheim-Käfertal das alte Buch auf seine Alltagstauglichkeit prüfen.

Auf prägnanten Schautafeln wird der Einfluss der Bibel auf Geschichte, Sprache und Kultur erkennbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Alte Handschriften und Ausgaben verdeutlichen die Herausforderungen, die Bibel sorgfältig zu überliefern und zu bewahren – ein erster möglicher Schritt, Vertrauen in dieses alte Werk aufzubauen. Der zweite Teil der Ausstellung verdeutlicht in kurzen Videoclips biblische Werte wie soziale Kompetenzen und gute Kommunikation – praxisnah gelebt im Miteinander jeden Alters. Die kostenlose Ausstellung ist täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Führungen können in diversen Sprachen (auch in der deutschen Gebärdensprache) angemeldet werden unter www.bibelausstellung-mannheim.de. zg

