Bibliothek öffnet wieder

Die Stadtbibliothek öffnet am Dienstag, 28. April, mit kleinen Einschränkungen und Regelungen wieder für die Leser, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit eine Öffnung möglich ist, müssen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen eingehalten werden. Daher können vorerst nur 15 Personen gleichzeitig die Bibliothek betreten. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist es nicht möglich, Zeitungen vor Ort in der Sitzecke zu lesen. Zeitschriften können aber entliehen werden.

Die Nutzer werden gebeten, ihren Aufenthalt in den Regalzonen mit Rücksicht auf die Wartenden auf die Zeit der Medienauswahl zu beschränken und einen unnötig langen Aufenthalt zu vermeiden. Das Gebäude ist zudem im Hinblick auf die noch geltende Kontaktsperre nicht in Gruppen zu betreten. Familien sollten vorerst, wenn möglich, nicht alle gemeinsam kommen. Zudem wird das Tragen einer Mund-Nasen-Maske empfohlen und das Nutzen des Desinfektionsspenders am Eingang. Um einen Abstand von möglichst zwei Metern, mindestens 1,5 Metern einzuhalten, sind Boden-Markierungen vor der Ausleihe und Rückgabe angebracht worden. Der Ausgang aus der Bibliothek erfolgt bis auf Weiteres über den Innenhof der Invalidenkaserne und das Eisentor vor dem Xylon-Museum. Neuanmeldungen werden in der ersten Woche aufgrund des zu erwartenden Ansturms nicht möglich sein. Das Team der Bibliothek wird bis 29. Mai keine Mahngebühren erheben, somit besteht keine Eile bei der Medienrückgabe. Dies dient auch der Entlastung des Personals und um Warteschlangen zu vermeiden. Die Leihfristen können auch telefonisch unter der Nummer 06202/ 87-271 oder per E-Mail an stadtbibliothek@schwetzingen.de verlängert werden. Die vorläufigen Öffnungszeiten sind: Montag geschlossen, Dienstag, 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Donnerstag, 14 bis 17 Uhr, sowie Freitag, 10 bis 15 Uhr. zg

