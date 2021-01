Bier und Käse in Harmonie

Welches Bier passt zu welchem Käse? Die Experten erklären es. © Welde

Winterbier-Spezialitäten und Käseköstlichkeiten mit passender Bierbegleitung stehen auf dem Menüplan für digitale Bierproben aus dem Schwetzinger Welde-Brauhaus. Am Donnerstag, 14. Januar, sollen Winterbiere verkostet werden. Ein sogenanntes „Foodpairing“, bei dem ebenfalls Erzeugnisse unterschiedlicher Brauereien mit passenden Käsesorten verkostet werden, ist für Samstag, 16. Januar, geplant. Als Gast zur bereits ausverkauften Bier-und-Käse-Verkostung erwarten die Welde-Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann die renommierte Biersommelière Mareike Hasenbeck. Los geht’s jeweils um 19 Uhr.

Schneeböckchen, Aventinus und Augustus heißen die starken Biere, die bei der digitalen Bierprobe am 14. Januar probiert werden. Die Biere kommen aus den Sudhäusern der Vulkanbrauerei, von Schwarzbräu, Riegele, Schneider Weiße, Welde und Kurpfalzbräu. Ein selbstgemachter Eisbock aus dem Welde Bourbon Barrel Bock rundet den Genuss ab, für zwischendurch gibt’s ein Kurpfalzbräu Kellerbier. Bier-Pakete gibt es unter www.digitalebierprobe.de.

Internationale Hartkäse werden am 16. Januar mit handgebrauten Brauspezialitäten verkostet. Das sei eine herausragende Genuss-Allianz und ein echtes Geschmackserlebnis, ist Welde-Chef Max Spielmann überzeugt. Die enorm große Vielzahl an Aromen, die sich aus Hopfen, Malz und Hefe im Bier zusammenfinden, harmonierten hervorragend mit denen aus Käse, so der bekennende Bierenthusiast weiter.

Mitmachen und gewinnen

Für beide Verkostungen verlost diese Zeitung jeweils Bierpakete. Schreiben Sie bis diesen Montag, 11. Januar, 13 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Bierprobe und das Datum der jeweiligen Verkostung. Name, Adresse und Telefonnummer bitte hinzufügen. zg

Info: Die Verkostungen werden gezeigt unter https://www.youtube.com/user/Weldebier

