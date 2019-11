Bigband spielt in Partnerstadt Castelnau-le-Lez

PLankstadt.Musik kennt keine Grenzen: Das hat der Musikverein bei seinem Auftritt in Castelnau-le-Lez bewiesen. Die Musiker waren über das Wochenende gemeinsam mit einer Abordnung des Gemeinderats und des Partnerschaftsvereins zu Gast in der französischen Partnergemeinde Plankstadts. In der Kirche St. Vincent lieferte die Bigband Stücke wie „Also sprach Zarathustra“ und „Europa“ ab und sorgte damit für stehenden Applaus. Der Auftritt war der Höhepunkt und Abschluss der Fahrt, bei der auch über die Entwicklungen der beiden Gemeinden gesprochen wurde.

Ein ausführlicher Bericht darüber folgt in unserer Dienstagsausgabe. / grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.11.2019