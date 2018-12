Biker spenden 900 Euro für Hilfsfonds

Ungewöhnlich war es für Anette Fränkle, Christian Ritter und Cornelius Hauck schon, nicht mit dem Motorrad vor dem Rathaus vorzufahren: „Aber für unsere Harleys gibt es keine Winterreifen“, erklärt der Direktor des Rhein-Valley-Legion-Chapters „Ritter“ direkt zu Beginn.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hätte aber sowieso nur Augen für etwas anderes gehabt: Den 900-Euro-Scheck, der den runden Tisch in seinem Büro fast zur Hälfte bedeckte. Dieses Geld geht direkt an die „Notgemeinschaft“ – einen Hilfsfonds der Stadt. Besonders, weil der Verein in Schwetzingen ansässig sei, wollten die Motorradfahrer vor Ort helfen. Seit 25 Jahren bestehe der Club bereits und immer wieder sammeln sie bei großen Festen Spenden.

„Unser ,Toy run’ hat beim ersten Maiwochenende dabei sehr viel gebracht“, sagt Ritter. 1000 Motorradfahrer seien nach Erlangen zur Kinderklinik gekommen und hätten Spielzeug abgegeben. „Jedes Kind, das die Klinik verlassen durfte, haben wir eingekleidet und dann mit auf das Motorrad, um die Parade anzuführen“, erzählt er erinnert sich lächelnd daran. OB Pöltl freut sich, dass sich der Verein jetzt häufiger in Schwetzingen zeigt. Im vergangenen Jahr stellten sie ihre Maschinen bereits im Schlossgarten aus. nina

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018