Bilder zelebrieren Lebensfreude

Zu einem kleinen Fest der Farben sind Patienten, Mitarbeiter und Besucher des Gesundheitszentrums eingeladen. In der Reihe „Kunst im Krankenhaus“ gibt es im Kreißsaal-Bereich des dritten Obergeschosses eine Ausstellung unter dem Titel „Rendezvous von Farben und Formen“ zu besichtigen. Dort präsentiert die Baden-Badener Künstlerin Gisela Strauß eine Auswahl von Arbeiten, die sie in den letzten acht Jahren geschaffen hat.

Nach Susanne Weser ist dies die zweite Künstlerin, die in der GRN-Klinik ausstellt. Bei der Vernissage sprach Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, einführende Worte und stellte die Künstlerin vor. „Vielleicht finden Sie es merkwürdig, schöne Künste in einer morbiden Umgebung zu zeigen“, sagte sie in ihrer Begrüßung, „doch aus unserer Klinik ist ein Gesundheitszentrum geworden.“ Hinzu komme, so die Ärztin, dass die Patienten hier, schwangere Frauen und junge Mütter, eigentlich nicht krank sind. Farbe und Kunst verschönere ihnen die Umgebung, das steigere auch ihr Wohlbefinden. Auch sei es nachgewiesen, dass „Kunst den Prozess der Genesung unserer Patienten fördern kann“, sagte sie.

Zwischen Medizin und Kunst gibt es auch andere Gemeinsamkeiten, hielt die Chefärztin der Gynäkologie in ihrer Einführung fest: „Zum Malen braucht es Intuition, kreative Beschäftigung mit dem Werk und die Energie, es fertigzustellen.“ Die Medizin, sagte sie, ist nicht nur DRGs getaktet. Ein guter Arzt versucht auch, sich in seine Patienten hineinzuversetzen, dessen Bedürfnisse zu erkennen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Operationen zur Zufriedenheit des Patienten durchzuführen. „Ich freue mich jedes Mal, wenn mir dies in schwierigen Fällen gelingt“, betonte Dr. Maleika. Daraus erwachse auch ein Gefühl der Zufriedenheit im Beruf. Anschließend stellte sie die Künstlerin Gisela Strauß vor, die sie schon seit vielen Jahren kenne. Als Geografielehrerin am Gymnasium begann sie sich nach ihrer Pensionierung 2010, intensiv mit der Malerei zu beschäftigen. „Die Auseinandersetzung mit Formen und Farben tut mir gut“, gestand ihr die Künstlerin. Konsequent habe sie sich auch technisch fortgebildet. So besuchte sie Kurse bei der Karlsruher Malerin Eva Balogh auf Schloss Rotenfels. „Ganz untypisch für eine Lehrerin entbehren die Bilder jeglicher Strenge“, findet Dr. Maleika, „die Farben und Formen sind fließend, das Spiel mit dem Zufall gewollt.“

Eindrücke von Reisen

Angelehnt an einer Aussage, die Charles Darwin zugeschrieben wird, ist auch Strauß der Meinung: „Nur ein Narr macht keine Experimente.“ Das Ergebnis dieser Experimente kann nun ein halbes Jahr lang in der Halle besichtigt werden, schloss Dr. Annette Maleika ihre Ausführungen und wünschte Gisela Strauß viel Erfolg im weiteren künstlerischen Schaffen. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung galt es, eine Künstlerin zu entdecken, die anhand von prächtigen Farben in all ihren Nuancen ihrer positiven Lebenseinstellung, ihrer Lebensfreude Ausdruck verleiht. „Ich reise gerne und bin sehr gerne in der Natur“, gesteht sie im Gespräch gegenüber unserer Zeitung, „der Farbenreichtum von Flora und Fauna, Licht und Schatten faszinieren mich immer wieder und sind Quellen meiner Inspiration.“ Steht man dann vor Gemälden mit Titeln wie „Morgenstimmung“, „Lichtkaskade“ oder „Kirschblüten“, ist dies auch leicht nachvollziehbar. Unter dem Eindruck ihrer Reisen sind dann Bilder wie „Sumpflandschaft“ oder „New York“ entstanden. Darin stellte die Künstlerin, abstrakt oder figurativ, dar, was sie beeindruckte und was unsere Welt draußen ausmacht.

