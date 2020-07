Bildsprache mit Tiefgang

Wow-Effekte stellen sich gleich mehrfach ein: Heller und geräumiger präsentiert sich der Ausstellungssaal des Xylon Museums in der Kronenstraße 17. Neue Fahnen wehen über dem Areal und deuten: Hier gibt’s was zu sehen. Und was es zu sehen gibt! Internationales Flair macht sich zwischen den Wänden breit – dank Bodo Korsig. Die Kunst des gebürtigen Sachsen, der in Trier und New York, USA, lebt, hat Weltformat. Er stellte rund um den Erdball aus, bekam viele Preise und ist erstmals in Schwetzingen zu Gast.

Die Xylon-Vorsitzenden Dr. Wolfgang Naumer und Dr. Kristina Hoge freuen sich über den „Big Fish“ (großen Fisch), den sie nach dem Lockdown in den offener gestalteten Museumsräumen zeigen können. Korsig selbst ist beim Aufbau der Ausstellung da, gibt sich nahbar und verschmitzt. „Beyond Memories – 25 Jahre Druckgrafik“ ist die Werkschau überschrieben, bei der Kataloge und Bilder erworben werden können. Naumer war es wichtig, Druckgrafiken in den Xylon-Räumen zu zeigen, um das Erbe des Hauses und seines Schaffers Otto Mindhoff (1932 – 2019) zu wahren. Und der hätte sicher auch die von Korsig geschaffenen Köpfe genau angeschaut – nächster Wow-Effekt. „Diese habe ich mit einer Straßenwalze geschaffen“, beschreibt er das Procedere der 2,80 auf 2,20 Meter großen, auf Spezialpapier aus den USA gedruckten „Heads“. Dr. Kristina Hoge sieht in der technischen und performancemäßigen Herstellung einen trefflichen Brückenschlag zwischen dem Druck als klassischer Archetype. Korsig beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den chemischen Reaktionen im Gehirn und lässt Zustände des Menschen in seinen Bildern sprechen.

Die Ausstellung wird an diesem Samstag, 11. Juli, um 17 Uhr im Innenhof des Xylon Museums eröffnet. Gäste sind willkommen, es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Und noch ein Wow: Das Xylon-Areal kann vom Schlossgarten aus besucht werden, das Tor ist geöffnet. Wer über den Eingang Kronenstraße kommt, wird gebeten zu klingeln. Am Sonntag ist die Ausstellung von 12 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.07.2020