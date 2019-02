Bildung beginnt bei den Kleinsten

Im Haushalt der Stadt stehen die Gelder für den Ausbau des Kindergartens Spatzennest bereit. Um sich ein Bild von der Gesamtsituation und den örtlichen Möglichkeiten zu machen, schaute die SPD-Gemeinderatsfraktion in der kommunalen Betreuungseinrichtung vorbei. Neben der Besichtigung gab es einen Bericht von Kindergartenleiterin Elke Heuser über die Arbeit und die gestiegenen Anforderungen ans Personal und an die Räumlichkeiten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Anbau, der vergangenes Jahr eingeweiht werden konnte, war erforderlich, weil die Zahl der Kinder in Schwetzingen zugenommen hat und es einen größeren Bedarf an Ganztags- und Krippenplätzen gibt. „Eine Erhöhung der Kita-Kapazität in einer Einrichtung führt zu einem anderen Betreuungsschlüssel, zu mehr Betreuungspersonen und kleineren Gruppengrößen und zu einem größeren Platzbedarf pro Kind. Beispielsweise brauchen Ganztagskinder Schlafräume“, erklärt Heuser.

In der aktuellenPlanung ist die Erweiterung der Einrichtung um zweiweitere Krippengruppen. Derzeit wird die Einrichtung von über 100 Kindern besucht.

Für die SPD hat eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung Priorität. „Bildung im erweiterten Sinn beginnt schon in den Kitas“, meint Robin Pitsch. „Den erhöhten Bedarf an Plätzen kann man nur durch die schnelle Umsetzung eines Anbaus am kommunalen Kindergarten begegnen“, so Bärbel Schifferdecker. Aufgrund stetig wachsender Nachfrage sei es allerhöchste Eisenbahn.

Daniela Deseyve-Nohl sieht „die Investition der Stadt in den Verbesserungen des Kindergartens hervorragend angelegt“. Nachdem die Besuchergruppe zunächst die liebevoll eingerichteten Räume des Neubaus besichtigt hatte, ging es ins ältere Gebäude. „Der überall im Kindergarten erkennbare Fokus auf Farben spiegelt sich auch in der Architektur wider“, sagt Martin Rostock, der mit beiden Kindern vor Ort war und das Spatzennest gut kennt.

Nach der Besichtigung und dem Austausch war folgender Handlungsbedarf zu erkennen: in Schwetzingen gibt es insgesamt nicht genug Betreuungsplätze, sodass eine Warteliste geführt werden muss, teilweise müssen Kinder abgewiesen werden. Neue Plätze sollten geschaffen werden. An Erziehern mangelt es deutschlandweit, aber eben auch in Schwetzingen. Die SPD setze sich im Land über einen Volksentscheid für Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich ein: „Bildung beginnt bei den Kleinsten und muss kostenfrei sein. Es ist nicht nur eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, es geht auch um die finanzielle Entlastung der Familien“, sagt Monika Maier-Kuhn

„Wir wollen, dass es in ganz Schwetzingen ein ausreichendes Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen gibt, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich wird“, so Sabine Rebmann. zg

