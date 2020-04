Bildung für alle: Mini-Computer für Schüler

Schwetzingen/Oftersheim.Das Problem der digitalen Ausstattung an den Schulen schwelt schon länger. Meist haben die Verantwortlichen dabei die Schule und ihre eher defizitäre digitale Infrastruktur im Blick. Doch in Zeiten der Corona-Krise verschärft sich dieses Problem an einer eher unerwarteten Linie. Zeigt sich doch, dass ein nicht unerheblicher Teil der Schüler kein geeignetes Endgerät für das derzeit notwendige „Homeschooling“ hat. Ein Smartphone, betont Daniel Wiegand, gehöre nicht zu den wirklich geeigneten Endgeräten. Der Elternbeirat an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule startete eine Initiative, um die Ausstattung der Schüler mit Computern zu gewährleisten. Wenn es nicht gelingt, hier schnell eine Lösung herbeizuführen, so Wiegand, öffne sich die Bildungsschere. „Die Kinder mit PC kommen weiter und die ohne fallen zurück.“

Vor wenigen Tagen nahm Wiegand an dem von der Bundesregierung initiierten „Hackaton“ teil. Dabei handelte es sich um ein zweitägiges Treffen im Netz, um gemeinsam Lösungen für neu auftretende Herausforderungen zu entwickeln. Wiegands Idee war dabei so einfach wie bestechend: Nach einer Umfrage an der Schimper-Gemeinschaftsschule zur digitalen Ausstattung erschien klar, dass es hier ein Defizit gibt. Zügig wurde das Projekt Mini-PC für die Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht. Per Crowdfunding wird derzeit Geld gesammelt, um Mini-PCs anschaffen zu können. Bei der ersten Fundingsstufe von 2500 Euro werden die ersten Mini-PCs gekauft. Zubehör und Monitore müssen dabei extra angeschafft werden. Wiegand, der selbst in einem großen Chemieunternehmen im IT-Bereich tätig ist, hofft auf Sachspenden. Bei 6000 Euro, dem zweiten Fundingsziel, würde sich die Zahl der anzuschaffenden Geräte erhöhen und mehr Schüler würden profitieren. Aus dem Projekt ist mittlerweile ein Pilotprojekt für ganz Deutschland geworden. Wenn es hier gelingt, soll das Modell in ganz Deutschland zur Anwendung kommen.

„Alles andere wäre unfair“

Wiegand und seine Mitstreiter hoffen inständig, dass das Geld zusammenkommt. Es stünde dem Hochindustrieland Deutschland wahrlich nicht gut an, wenn die Bildungsgerechtigeit ausgerechnet von dieser Seite aus beschädigt würde. Eine Sicht, die auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl teilt. Es seien Initiativen wie diese, die Mut machten. Einfach eine tolle Idee, die zeige, wie groß die Solidarität sein könne. Und auch Dirk Marschal, derzeit im Leitungsteam der Schimper-Schule, betonte, dass diese Initiative in eine bisher unterschätzte Lücke springe. Pro Klasse würde es sicher drei bis fünf Schüler betreffen. Selbstverständlich habe man diese aber auch jetzt schon auf dem Schirm gehabt. Heißt, dass die Lehrer diesen Schülern die Aufgaben persönlich gebracht haben. Aber natürlich sei das nur die zweitbeste Lösung. Und so ließ Marschall denn auch keinen Zweifel daran, dass das Mini-PC-Projekt von der Schule unbedingt unterstützt werde: „Wenn die Schüler schon von zu Hause arbeiten müssen, dann müssen wir alle wenigstens dafür sorgen, dass sie richtig ausgestattet sind. Alles andere wäre unfair.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020