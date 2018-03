Anzeige

Die Frauen bei Zonta Schwetzingen sind sich einig. Ihr Engagement ist auch weiterhin sinnvoll und wichtig. Frauen müssen sich auch heute mutig und selbstbewusst für ihre Rechte stark machen.

In Sachen Bildung haben Mädchen mittlerweile aufgeschlossen und in manchen Bereichen die Jungen überholt. Doch diese Entwicklung setzt sich bei der beruflichen Karriere nicht fort. Nach wie vor sind Frauen unterrepräsentiert in sämtlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer noch nicht erreicht. Häusliche Gewalt und Diskriminierung gibt es immer noch. Es ist noch viel zu tun. Wer den Zonta-Club unterstützen will, kann sich unter www.zonta-schwetzingen.de informieren.

Ab dem heutigen Frauentag wird übrigens für zwei Wochen in der Buchhandlung Kieser in der Carl-Theodor-Straße ein Sonderverkauf des Kalenderfächers mit dem Titel „Traue dich“ stattfinden. Ein echter Mutmacher für Frauen sowie ein Gute-Laune-Postkartenset mit Bildern und Sprüchen (ausgewählt von den Mitgliedern des Zonta-Clubs). Der gesamte Erlös geht dann wieder als Spende an den Zonta-Club und von hier in Projekte für Frauen.

Am 9. Mai wird Zonta ihren Preis „Young Women in Public Affairs Award“ (YWPAA) an junge Frauen mit herausragendem sozialem Engagement in Schwetzingen und Umgebung feierlich überreichen.

Umfrage unter Mitstreiterinnen

Wir haben mal drei aktive Zonta-Frauen gefragt, warum sie dabei sind: Architektin Petra Presser sagt: „Eine harmonische Erziehung und eine gute Bildung genossen zu haben, ist für mich ein großes Glück. Danach finanziell unabhängig zu sein ein Privileg. Aus dieser Position war es für mich ein Wunsch, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Ganz speziell Frauen unterstützen zu können, ist eine Besonderheit, die mir an Zonta sehr gefällt.“

Juristin Stefanie Braner-Pöltl sagt: „Ich engagiere mich bei Zonta, da einerseits die Gleichbehandlung von Frauen weltweit noch nicht verwirklicht ist und andererseits unsere Arbeit die Situation von Frauen in Not nachhaltig verbessert.“

Marketing-Managerin Nicole Schäfer meint zu ihrem Engagement: „Ich bin mit Freude bei Zonta aktiv, weil ich hier auf der einen Seite wunderbare Begegnungen mit super interessanten Frauen aus verschiedenen Berufsfeldern habe und auf der anderen Seite ich mich als junge Mutter für Frauen und Mädchen vor Ort einsetzen kann und dabei mithelfe, deren Lebenssituation zu verbessern.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.03.2018