Bildungspolitik im Fokus

„Bildung gilt nicht zu Unrecht als Grundlage persönlicher Entwicklung und als Basis eines jeden Gemeinwesens. Gerade in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland hat Bildung auch einen wesentlichen Einfluss auf die langfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung“, schreibt Alexander Mitsch, der Vorsitzende der Werte Union und Bewerber für eine CDU-Landtagskandidatur im Wahlkreis, in einer Pressemitteilung.

„Dennoch führt Bildungspolitik häufig ein Schattendasein. Was aber muss gute Bildungspolitik leisten – gerade in einem Land wie Baden-Württemberg, das in Sachen Bildung von 2011 bis 2016 zurückgefallen ist? Einer, der es wissen muss, ist der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus (Bild), den er für Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr nach Schwetzingen ins Welde Brauhaus eingeladen hat.

Kraus war lange als Gymnasialdirektor und Schulpsychologe tätig, ist Autor vielbeachteter Bücher über Bildung und Erziehung sowie Träger des Bundesverdienstkreuzes. Josef Kraus wird die aktuellen Herausforderungen der Bildungspolitik erläutern und – gerade auch mit Blick auf Baden-Württemberg – diskutieren.

Alexander Mitsch, Bewerber um die Landtagskandidatur, lädt dazu ins Welde Brauhaus, Mannheimer Straße 2, ein. zg/BIld: dpa

Info: Zur besseren Planung werden Interessenten um Zusage gebeten: cdu@alexandermitsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020