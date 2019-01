Bilingual und digital lernen

„Die Betreuung ist intensiv und die Atmosphäre sehr gut“, beschrieb die Schulleiterin der Carl-Theodor-Schule (CTS), Heide-Rose Gönner, das Schulleben. Auch lobte sie das Engagement der Lehrer und den modernen Unterricht.

In der Aula des Schulgebäudes informierten sich CTS Schüler und ihre Eltern über das dreijährige und sechsjährige Wirtschaftsgymnasium (WG), als auch über das Berufskolleg I und II. Schulleiterin Gönner hob auch das internationale Profil am WG hervor. Das Profil ermöglicht Schülern ab der Eingangsklasse, sprachliche und interkulturelle Qualifikationen schon in der Schulzeit aufzubauen. „Der Unterricht wird bilingual gestaltet. Das kommt auch immer etwas auf die Lehrplaneinheit an“, erklärte Lehrer Dennis Hänsel. Auch Klassenarbeiten werden teils auf Englisch geschrieben. „Wir legen den Fokus auf den Inhalt. Rechtschreibung und Grammatik streichen wir an, diese fließen aber nicht in die Benotung ein. Dafür ist der Englischunterricht da“, erklärte Hänsel weiter.

Zu diesem Profil gehört auch ein mindestens zweiwöchiges Praktikum. „Idealerweise machen die Schüler das Praktikum im Ausland, um ihre Sprachkenntnisse zu fördern“, so Hänsel. Sollte sich der Schüler für das klassische Profil entscheiden, gibt es die Möglichkeit, sich für die Tabletklasse zu bewerben. Die Schüler arbeiten und lernen dort mit iPads, anstatt mit Stift und Papier. Die CTS ist damit eine der Schulen, die beim Schulversuch „TabletBS“ des Landes Baden-Württemberg mitmacht. „Wir haben eine große Medienvielfalt und digitale Welt. Es ist ein Umbruch und daher müssen sich auch die Schulen ändern“, sagte Projektleiter Florian Fuß. „Die Klassenarbeiten werden aber noch auf Papier geschrieben“, erklärte die Klassenlehrerin der Tabletklasse, Andrea Eichler-Seitz.

Unterlagen leicht zu finden

Die Schüler der Eingangsklasse, die die Tabletklasse vorstellen, sind begeistert. Das merkt auch die Klassenlehrerin im Unterricht. „Am Anfang war ich skeptisch und habe mich wegen meinen Freunden für die Tabletklasse entschieden. Aber es ist ein ganz anderes Lernen und das Suchen und Finden von Unterlagen ist so einfach“, sagte Annika Woldt begeistert.

Im Zuge des Wahlfaches Global Studies haben die Schüler eine Lehrplaneinheit „Debating“ (Debattieren). „Die Jugendlichen müssen unabhängig von der eigenen Meinung lernen, Argumente zu strukturieren und lernen gleichzeitig den Umgang mit der englischen Sprache“, erklärte Lehrerin Heike Roth. Außerdem werde dadurch das aktive Zuhören gefordert, denn die Schüler müssen Acht geben, wie die Gegenseite argumentiert.

In Jahrgangsstufe eins haben die Schüler die Möglichkeit, sich für den Seminarkurs anzumelden. Zwei Kurse mit je 16 Schülern bietet die CTS zusätzlich zum normalen Unterricht an. „Entsprechend zum Rahmenthema suchen sich die Schüler in Gruppen Unterthemen und bearbeiten diese ein Schuljahr lang, drei Schulstunden die Woche“, erklärte Seminarkursleiterin Gisela Heinzelmann. Madeleine Schleenbäcker ist vom Kurs begeistert: „Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr interessant. Vor allem sollte sich auch die Gesellschaft mit diesem wichtigen Thema beschäftigen.“ vas

Info: Informationen zu den Schularten auf www.carl-theodor-schule.de und die Online-Anmeldung erfolgt über www.schule-in-bw.de/bewo

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019