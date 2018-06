Anzeige

„B.E.St.“ steht dabei für „Bindung, Entwicklung und Stillen“. Die Kriterien sind wissenschaftlich fundiert und fördern – nicht nur über das Stillen – die Bindung zwischen Eltern und Kind sowie der kindlichen Entwicklung.

Von Müttern und Vätern honoriert

Das wird von werdenden Müttern und Vätern honoriert: Die Klinik ist inzwischen im näheren und weiteren Umkreis für die sehr gute Betreuung von Mutter und Kind durch das Hebammenteam in Kooperation mit den Ärzten und den speziell geschulten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die mittlerweile knapp 800 Geburten pro Jahr sprechen für sich. „Viele werdende Mütter suchen sich gezielt die babyfreundlich orientierte und familiär geleitete Geburtshilfe an unserer Klinik aus, weil sie wissen, dass ihre Wünsche für die Geburt hier individuell Beachtung finden“, ergänzt die Ärztin. „Da wir mit jährlich etwa 800 Geburten eine überschaubare Größe haben, können wir den werdenden Eltern eine Eins-zu-Eins-Betreuung im Kreißsaal bieten.“

Das Team informiere die schwangeren Frauen ausführlich über die Bedeutung des „Bondings“ – dem Aufbau einer engen emotionalen Bindung zwischen Eltern und Kind. Nach der Geburt werde auf ununterbrochenen Hautkontakt zwischen Eltern und Baby bis zum ersten Stillen großer Wert gelegt. Das 24-Stunden-Rooming-in, bei dem Mutter und Kind Tag und Nacht zusammenbleiben können, werde in der Klinik bereits seit Jahren praktiziert, heißt es in der Meldung weiter.

Hilfe auch nach der Entbindung

Zur Unterstützung beim Stillen steht den Müttern in der GRN-Klinik Schwetzingen unmittelbar nach der Geburt eine zertifizierte Still- und Laktationsberaterin sowie eine Stillschwester zur Seite. Gemeinsam mit den Beleghebammen und den Kinderkrankenpflegerinnen – das gesamte Team wird jährlich bezüglich der B.E.St.-Richtlinien geschult – bieten sie konkrete Hilfe beim Stillen an, zeigen den Müttern mögliche Stillpositionen sowie das korrekte Anlegen des Neugeborenen und geben Informationen zur Aufrechterhaltung der Milchbildung.

„Muttermilch ist die beste Ernährung für Babys“, betont Dr. Maleika. „Gestillt wird bei Bedarf, künstliche Sauger haben dabei keinen Platz.“ Bevor die jungen Mütter die Klinik verlassen, werden sie auf Stillgruppen in der Umgebung hingewiesen; sie haben aber auch die Möglichkeit, alle 14 Tage am klinikinternen Stillcafé teilzunehmen. Dank der umfangreichen Beratung und Unterstützung entscheiden sich mehr als 90 Prozent der in Schwetzingen entbindenden Frauen für das Stillen – damit liegt die Klinik weit über dem Bundesdurchschnitt, heißt es in der Mitteilung.

Auch nichtstillenden Müttern – und Vätern! – wird selbstverständlich Beratung angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.06.2018