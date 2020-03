„Biotopverbund geht nur zusammen“

Rund um das Thema Artenschutz drehte sich die Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Schwetzingen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Zugpferd“ der Veranstaltung war Dr. Andre Baumann, Staatssekretär der Landesregierung Baden-Württemberg und Kandidat für den Landtag mit seinem Vortrag über den Biotopverbund. Er war zwölf Jahre Vorsitzender der Nabu-Gruppe Schwetzingen bis er Nabu-Landesvorsitzender wurde. Als Schwetzinger richtete er dabei den Fokus auf die Region. Zu Beginn seiner Ausführungen stellte er fest, dass auch in der Kurpfalz die Natur „im Sinkflug“ ist. Zahlreiche Arten, die noch vor wenigen Jahrzehnten allgegenwärtig waren, sind vom Aussterben bedroht. Dazu gehören die Feldlerche, deren Bestand sich innerhalb kurzer Zeit halbiert hat sowie das Rebhuhn. Der Feldhamster ist in Schwetzingen und Plankstadt längst verschwunden, in Mannheim kämpft er ums Überleben.

Eine wesentliche Ursache dafür sei die Verinselung von Lebensräumen, die zum Rückgang der Artenzahl und der genetischen Vielfalt führt, wie Baumann erklärte. Um gegenzusteuern, brauche es den Biotopverbund – den Verbund von Lebensräumen und Populationen. Der müsse neben dem Flächenschutz oberstes Ziel des Naturschutzes sein.

„Dabei ist es wichtig, vorausschauend zu planen, statt zu reagieren“, betonte Baumann. Dazu sei ein neues kommunales Biotopverbund-Konzept notwendig. Die Vernetzung von Habitaten müsse bei der Baulandplanung streng beachtet werden. In diesen Arealen dürfe keine Konversion stattfinden und auch kein Ackerbau, so Baumann. Kommunale Liegenschaften sollten für den Biotopverbund bereitgestellt werden.

Lebensqualität verbessern

Um diese Ziele durchzusetzen, bedarf es einer kommunalen Umweltbeauftragten, die als „Kümmerer“ fungiert und mithilft, die Einhaltung der Zielvorgaben zu kontrollieren. Noch seien viele Widerstände zu spüren: von den Gemeinden, die Kosten vermeiden, und den Bauern, die kein Ackerland abgeben wollen, berichtete Baumann. Er führte auch positive Gegenbeispiele an. So gelang in Heilbronn die Vernetzung von Ackerrainen als „Blühstreifen“. Dort sei kein Insektensterben zu beobachten. Die Landwirte arbeiten mit und übernehmen die Pflege, wofür sie bezahlt werden. „Biotopverbund geht nur zusammen. Naturschutz dient Mensch und Natur. Denn eine Landschaft mit bunt blühenden Feldrainen, Wiesen und Hecken, in denen Nachtigallen an Sommerabenden singen, erfreut unser Herz und verbessert die Lebensqualität von uns Menschen“, sagt Baumann.

Schwetzingen habe für einen Biotopverbund Bedeutendes beizusteuern: Die Binnendünen und Sandmagerrasen seien in Deutschland einmalig. Ein erster Schritt zum Biotopverbund sei bereits gemacht. Der Nabu erwarb den Hirschackerwald. Dort findet sich als letzter Bestand in Deutschland die Sandstrohblume, wie es in der Mitteilung heißt. Sie ist Lebensgrundlage eines Falters, der Sandstrohblumeneule, der in ganz Baden-Württemberg ebenfalls nur noch im Hirschacker vorkommt.

Andre Baumann skizzierte, wie sich der weitere Biotopverbund in Schwetzingen gestalten könnte. So sollten der ehemalige Rangierbahnhof Hirschacker, die Düne Eichenbuckel, der Schäferbuckel, die Böschungen der B 535 sowie die Sandmagerrasen der Tompkins Barracks und am Friedhof einbezogen werden. Ziel sei dabei, Flächen gleicher Beschaffenheit, Flora und Fauna miteinander zu verbinden.

Eine weitere Priorität für den Biotopverbund haben die Schwetzinger Wiesen. Hier ist das Gegenteil der trockenen Sandmagerrasen zu schützen: Rheinauenbiotope, die regelmäßig überschwemmt werden, wie Moorflächen und Feuchtwiesen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe erarbeitet derzeit in einer Machbarkeitsstudie, wie Landwirtschaft und Naturschutz auf den nassen und moorigen Auenböden zusammengehen. Für einige Arten, die nur hier leben, tragen Schwetzinger, Brühler und Ketscher eine weltweite Verantwortung. Das Land Baden-Württemberg habe kürzlich weitere Flächen in den Schwetzinger Wiesen aufgekauft, erzählte Baumann. Das Land und Schwetzingen besitzen in großem Umfang Eigentumsflächen in den Schwetzinger Wiesen. Baumann zufolge ist es möglich, dass in Abstimmung mit den Landwirten hochwertige Wiesen und Lebensräume entstehen können. Landwirte würden im Rahmen des Vertragsnaturschutzes bereits schon jetzt dafür honoriert, dass wertvolle Lebensräume entstehen und erhalten werden.

Abschließend verkündete Baumann noch eine gute Nachricht: Der Landtag habe im Rahmen der Weiterentwicklung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ weitere umfangreiche Finanzmittel für den Biotopverbund auf kommunaler Ebene bereitgestellt. Dr. Susanne Hirschbiel leitete aus Baumanns lebendigen Ausführungen den klaren Auftrag für Schwetzingen ab, den Biotopverbund auszubauen und die Stelle eines Umweltbeauftragten wieder einzurichten. Für einige Arten, die nur in der Region leben, tragen Schwetzinger, Brühler und Ketscher eine weltweite Verantwortung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020