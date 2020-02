Bis zum großen Auftritt wird intensiv geprobt

Sehr abwechslungsreich ging es für die Aktiven des Musikvereins ein Wochenende lang zu. An zwei Tagen bereiteten sich die Musiker und Dirigent Manuel Grund in zusätzlichen Probestunden auf das Frühjahrskonzert am Sonntag, 29. März, vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkapelle.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat Manuel Grund zahlreiche anspruchsvolle Stücke zusammengestellt, bei denen es sich um unvergessliche Filmmusiken handelt. Am Samstag fanden zunächst Satzproben statt, bei denen das Zusammenspiel in den jeweiligen Registern abgestimmt wurde. Dabei übernahm Theresa Holder die Leitung über die Holzbläser und Grund das Dirigat der Blechbläser.

Die Mittagspause bot eine angenehme Abwechslung zu dem sehr anstrengenden Vormittag, denn ein Kapellenmitglied, das wenige Tage zuvor seinen 50. Geburtstag feierte, lud die ganze Truppe zum Mittagessen in eine Gaststätte ein. Gut gesättigt und bei bester Laune starteten die Musiker in den Nachmittag, an dem das Zusammenspiel zwischen Holz- und Blechbläser harmonisiert und unter anderem Abstimmungen in Rhythmus, Dynamik und Klang vorgenommen wurden.

Abwechslung mit Karaoke

Als Belohnung für das motivierte Proben und das Durchhaltevermögen hatten ein paar Mitglieder für den Samstagabend einen Spieleabend vorbereitet. Obwohl die Musiker einen ermüdenden Tag hinter sich hatten, kamen sehr viele in die Vereinsräume, um sich dort in Karten- sowie Brettspielen untereinander zu messen. Zudem gab es, ganz ohne Instrumente, auch noch einen Karaoke-Wettbewerb zu bestreiten. Dabei eröffneten sich ungeahnte Gesangstalente, von denen die besten drei sogar Siegerurkunden und kleine Preise überreicht bekamen. Aber nicht nur die drei Sieger kamen auf ihre Kosten, sondern auch die anderen Anwesenden hatten einen ausgelassenen und spaßigen Abend. Pünktlich am Sonntagvormittag ging es dann weiter mit dem Probewochenende und obwohl es am Vorabend für einige sehr spät geworden war, kamen alle pünktlich und zeigten sich bei der Probe äußerst konzentriert. Am zweiten Tag der Probe übten alle Register zusammen, dabei waren schon deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vortag zu erkennen. Gegen Mittag endete das intensive Wochenende und die Musiker konnten ihre Instrumente für ein paar Stunden wegpacken. Gleich am Montagabend trafen sie sich zur regulären Probe wieder. In den wenigen Wochen bis zum Konzert werden diese jeweils um eine Stunde verlängert, um vor den Gesamtproben noch Satzproben durchzuführen zu können. Denn sowohl Musiker als auch Dirigent Manuel Grund sind sich sicher: Am letzten Samstag im März soll den Zuhörern im Lutherhaus ein erstklassisches Musikerlebnis auf höchstem Niveau präsentiert werden. hk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020