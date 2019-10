Bis zum Halbmarathon

Schwetzingen/Plankstadt.Bewegung hält Körper und Geist fit: Als vor zehn Jahren die aktive Läuferin Margareta Liebert einen Lauftreff anbot, ahnte wohl keiner, dass sich daraus eine so beachtliche Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Schon bei der Spargellauf-Premiere standen einige Interessierte am Start. Mehrere „Gründungsmitglieder“ sind seither dem gemeinsamen Laufen treu geblieben. Viele weitere kamen hinzu. Da man sich im Winter in Plankstadt am Hasenpfad trifft, nennt sich die Gruppe „Lauftreff Hasenpfad“.

„Margareta hat mich zum Laufen gebracht und dafür bin ich sehr dankbar“, erklärt Sabine Lutz-Georgii. „Sie war während meines ersten Laufkurses unglaublich motivierend. Ich dachte damals nicht, dass ich in so kurzer Zeit fünf beziehungsweise später sogar zehn Kilometer laufen könnte.“ Die inzwischen 75-jährige Plankstadterin Margareta Liebert kann auf viele Laufjahre – einschließlich Marathon-Teilnahmen – zurückblicken. Sie ist überaus engagiert, um ihren Schützlingen die Lust am Laufen zu vermitteln. Da werden keine theoretischen Reden geschwungen, sondern man joggt gemeinsam „freudbetont“, also ohne Leistungsdruck. Nach jedem Training mailt Margareta ihren Teilnehmern einen Laufbericht. Darin sind die gelaufenen Kilometer und andere Infos enthalten: „Die Laufreporte sind immer etwas Besonderes, keiner gleicht dem anderen. Ich habe sie alle aufgehoben – seit Januar 2011 sind das etwa 550“, sagt Sabine beeindruckt.

Bei Wettkämpfen aktiv

Gemeinsam fahren sie auch zu Wettkämpfen. Durch den Namen wurden sie auch schon mit einem Karnickelverein verwechselt, aber die Teilnehmer beeindrucken durch ihre Fitness. Als vor einigen Jahren eine Gruppe beim Karlsruher Halbmarathon mitlief und dann dort einen Läufer überholten, meinte dieser beeindruckt: „Ja hört denn dieser Hasenpfad nie auf!“ Auch Ilse Hoffmann ist von Anfang an dabei: „Bei unserem Lauf bleibt auch immer noch genug Atem, um ein Schwätzchen zu halten.

Ohne den Lauftreff würde ich mit vielen nicht ins Gespräch kommen, da wir in so unterschiedlichen Bereichen beruflich und privat unterwegs sind.“ Der Zusammenhalt in der Gruppe wird gepflegt: „Neben dem Laufen finden wir immer wieder Gründe, miteinander zu feiern, sei es ein Geburtstag, der Beginn der Wintersaison oder der Sommersaison.“

Die bindende Rolle von Margareta wissen die Teilnehmer zu schätzen: „Ohne sie gäbe es den Lauftreff nicht“, erklärt Carmen Philipp.

Und Daniela Greissl bewundert die Energie der Rentnerin: „Kannst du nicht wie eine normale 70-Jährige auf dem Sofa sitzen und stricken?“ Nein, Liebert ist immer für den Lauftreff im Einsatz. Und auch für den Spargellauf, bei dem dann die Hasenpfädler tatkräftig mitanpacken und helfen. zg

