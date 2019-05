Blauer Golf fährt weiter

Das Kennzeichen des Unfallverursachers ist nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu einem unbekannten Golf-Fahrer machen können, der vermutlich durch zu frühes Beschleunigen von der L 599 auf die L 630 mit einem Hyundai leicht zusammenstieß.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei es möglich, dass der Flüchtige die Berührung gar nicht bemerkt hatte. Die leichte Kollision, bei der niemand verletzt wurde, ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 13.30 Uhr. Der Hyundai-Fahrer war von Brühl aus kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs. Bei dem Golf mit einer auffälligen blauen Farbe soll es sich nach Angaben des Geschädigten eventuell um ein 7er-Modell handeln.

Den Sachschaden konnte die Polizei nach eigenen Angaben noch nicht beziffern. Die Schwetzinger Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. pol/cao

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.05.2019