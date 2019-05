Blaumuseum statt Spargelacker

Dass Spargel und Wein hervorragend zusammenpassen, das wissen Schwetzingen und Wachenheim schon Jahrzehnte. Die Spargelstadt und die pfälzische Verbandsgemeinde an der Weinstraße sind durch eine lange Partnerschaft verbunden. Im Frühjahr kommen die Wachenheimer zum Spargelstechen und im Herbst sind die Schwetzinger zur Weinlese in Wachenheim.

Dieses Mal musste die Aktion auf dem Acker aber wegen des nasskalten Wetters ausfallen. Der Stimmung am Spargelsamstag tat das aber keinen Abbruch, als sich die Freunde auf dem Spargelhof Fackel-Kretz trafen. Nach dem obligatorischen Foto vor dem Haus in der Invalidengasse, die nach der SWR-Sendung von Rezeptsucherin Susanne Nett mit Ilse Fackel-Kretz und Hans-Peter Müller (wir berichteten) auch „Schnorrgiggel“-Gasse genannt wird, begrüßte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl die Delegation aus Wachenheim mit Weinprinzessin Svenja Hick an der Spitze und erhob sein Glas: „Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid.“

Wahl nur wegen Schwetzingen?

Beigeordneter Dr. Burkhard Ort bedankte sich mit herzlichen Worten. In Wachenheim seien am 26. Mai auch Kommunalwahlen, es werde gemunkelt, dass manche Stadträte nur wieder kandidierten, dass sie bei ihrer Wiederwahl weiterhin zum Spargelstechen nach Schwetzingen könnten, meinte Ort. Und es gab noch eine weitere gute Nachricht: Weinprinzessin Svenja wird ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern.

Touristinfo-Leiter Stefan Thomas hatte Gastgeschenke dabei. Die Schwetzinger erhielten dieses Mal ein Glas Riesling-Senf. Das besondere daran: die Samenkörner kommen aus der benachbarten Verbandsgemeinde Göllheim.

Es folgte noch ein weiterer schöner Programmpunkt. Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf führte die Gäste durch das Museum Blau. Nach dem Rundgang durch die weltweit einzigartige Sammlung kam abends noch der kulinarische Genuss als Abschluss auf dem Spargelhof Fackel-Kretz. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.05.2019