Am Vatertag ließen die Mitglieder des Musikvereins-Stadtkapelle ihre Instrumente zu Hause und trafen sich in Eppelheim zum Minigolf-Turnier. Für die Sportlichen begann der Tag am Vereinsheim, um von dort mit dem Fahrrad zu fahren, wo sie auf Mitglieder, Angehörige und Freunde trafen. In zwei Gruppen – Holz- und Blechbläser – ging es dann beim Einlochen der kleinen Bälle um jeden Punkt. Da der Spaß im Vordergrund stand, wurden die Regeln nicht immer ganz streng angewandt und hin und wieder mal ein Auge zugedrückt.

Mit einem knappen Punktevorsprung ging der Wanderpokal zurück in die Hände der Blechbläser, die den Kelch zuletzt nach einem Fußballturnier den Holzbläsern hatten überlassen müssen. Nach der Pokalübergabe wurde weiter gegessen und bis in die frühen Abendstunden gefeiert. Bei der Probe am Montag zogen die Kontrahenten vom Golfplatz wieder an einem Strang, um im gemeinsamen Zusammenspiel die Partituren zu einem perfekten Klangwerk werden zu lassen.