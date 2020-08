Blick auf botanische Besonderheiten

Das Naturschutzgebiet Hirschacker bei Schwetzingen stellt einen einzigartigen Lebensraum in der Region dar. Der größtenteils aus Sand bestehende Untergrund – sogenannte Binnendünen – beherbergt eine an extreme Lebensbedingungen angepasste Flora und Fauna. Auf einer rund 90-minütigen Exkursion werden die Entstehungsgeschichte der Binnendünen und die extremen klimatischen Bedingungen für Tiere und Pflanzen erläutert, teilt der Naturschutzbund (Nabu) Rhein-Neckar-Odenwald (RNO) mit.

Treffpunkt ist am kommenden Dienstag, 25. August, um 19 Uhr auf dem Parkplatz am NSG Hirschacker an der Friedrichsfelder Landstraße zwischen Schwetzingen und Mannheim-Friedrichsfeld. Es können aufgrund der Corona-Situation nur 20 Teilnehmer bei dem Rundgang dabei sein. Daher ist es zwingend notwendig, sich per E-Mail an nabu-rno@onlinehome.de anzumelden. Für Interessenten, die kurzentschlossen teilnehmen möchten, liegt eine Kontaktdatenliste aus.

Die Teilnehmer werden eine Vielzahl der botanischen Besonderheiten des Gebietes kennenlernen. Ziel der Exkursion soll aber auch eine Information der Bevölkerung über die Gefährdung des Lebensraums „Binnendüne“ und die für dessen Schutz errichtete Besucherleiteinrichtung sein.

Weitere Infos werden unter der Nummer 06224/8287568 erteilt. zg

