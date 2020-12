Blick auf die Bildung

Der Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, hat am Montag, 8. Dezember, um 19 Uhr zu einem bildungspolitischen Abend die Expertin Sandra Boser eingeladen. Boser ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen.

Sie wird aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich und Schwerpunkte der Kultuspolitik in den nächsten fünf Jahre vorstellen. „Zum bildungspolitischen Abend lade ich alle interessierten Bürger, insbesondere Eltern und Schüler ein“, so Baumann in einer Pressemitteilung. Eine Teilnahme ist per Zoom-Konferenz online möglich. „Wer eher zuschauen oder zuhören möchte, kann dies im Rahmen einer Facebook-Watchparty“, so Baumann. Die Zugangsdaten gibt es unter www.andrebaumann.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020