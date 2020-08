Blick auf Gebäude, die es nicht mehr gibt

Bei dieser seltenen Aufnahme aus den 1920er lohnt sich das Hinsehen in mehrfacher Hinsicht: Es zeigt die Rheintalbahn, wie sie seinerzeit aus dem Blickwinkel der Pfaudler-Werke in Richtung der Schwetzinger Innenstadt ausgesehen hat.

Auffallend ist, dass ein großer Teil der abgebildeten Gebäude heute nicht mehr vorhanden ist. Das alte Weichenstellwerk inmitten der Gleise wurde in den 1930er Jahren abgerissen und durch ein neues Gebäude in direkter Bahnhofsnähe ersetzt. Auch dieses neuere Stellwerk existiert schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Interessant ist der Blick in den mittigen Teil der Aufnahme, der den schon damals sehr „begrünten“ Teil der Bahnhofsanlage zeigt. Bei dem gelben, etwas wuchtigen Gebäude handelt es sich um die Zigarrenfabrik August Neuhaus, die sich im südlichen Bereich der Bahnhofsanlage, an der Einmündung der Bismarckstraße befand. Im Jahr 1986 wurde der Betrieb geschlossen und etwas später der Firmenkomplex abgerissen. Bei dem gegenüberliegenden etwas rötlichen, länglichen Gebäude mit dem dunklen Dach, das sich direkt an den Gleisen befindet, handelt es sich um den ehemaligen Güterbahnhof. Nachdem dieser Komplex von der Bahn nicht mehr benötigt beziehungsweise genutzt wurde und einige Jahre leer stand, wurde auch er abgerissen. Nur den Bahnhof, der sich am rechten Rand der Ansichtskarte befindet, gibt’s heute noch. rie

