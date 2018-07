Blick hinter Kulissen

Anzeige

Schwetzingen.„Schwetzingen – sicher, sauber, gut versorgt!“ So lautet das Motto eines außergewöhnlichen Aktionstages, den es bisher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Denn wer ist eigentlich zuständig für „sicher, sauber und gut versorgt“ in Schwetzingen? Welche Institutionen, Firmen, welche Frauen und Männer kümmern sich mit welchem Gerät jahrein jahraus mit viel Einsatz und Mühe darum?

Diese Fragen werden am Sonntag, 22. Juli, von 10 bis 17 Uhr vor Ort beantwortet. Dann ist die Bevölkerung zu einem nicht alltäglichen „Blick hinter die Kulissen“ in die Scheffelstraße 16 eingeladen, wo sich die Stadtwerke, der Bauhof, die Stadtgärtnerei, die Stadtreinigung sowie die Polizei und die Feuerwehr gemeinschaftlich der Öffentlichkeit präsentieren.

Bei der Eventpremiere wird es Informationen, Spiele, Unterhaltung, Aktionen und Musik geben. Für das leibliche Wohl sorgt die HG Oftersheim/Schwetzingen. Ideengeber sind die Stadtwerke, die mit Fachleuten aus den eigenen Reihen vor Ort für alle Fragen gerne bereitstehen. Wollten Sie schon immer einmal einen Blick auf die diversen Geräte werfen, die der Bauhof nutzt, um Straßen zu reinigen, Grünflächen instand zu halten oder bei Eisglätte mit dosiertem Streusalzeinsatz für Bodenhaftung zu sorgen? Zu Hinguckern werden bestimmt die Feuerwehrfahrzeuge, von 14 bis 15 Uhr gibt’s eine spektakuläre Übung. Am Stand der Polizeistation kann eine Alkoholfahrt simuliert werden und die Kids dürfen sich aufs schmucke Polizeimotorrad setzen – natürlich mit Erinnerungsfoto.