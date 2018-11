Blick in die Zukunft

Mit spannenden Exkursionen integriert die Carl-Theodor-Schule die Praxis in ihren Unterricht. So stand kürzlich ein Besuch der Ausstellung „Augmented Intelligence“ (Erweiterte Intelligenz) des Unternehmens SAP an.

Hier erhielten die Schüler der W2KG (Großhandelskaufleute) mit Lehrerin Nicola Höfs (Betriebswirtschaftslehre) einen Einblick in die Zukunft, der sie sehr beeindruckte, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Die SAP präsentiert in diesem Ausstellungsraum die technologischen Fortschritte der digitalen Welt, die künftig das Leben und den Alltag der Menschen beeinflussen werden. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, sich differenziert mit den Chancen der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Besucher kann interaktiv die Exponate ausprobieren, wie die Robbe Paro oder eine Cyberbrille, mit der ein Betrachter in die Logistik der Zukunft blicken kann. nh/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.11.2018