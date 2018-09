Blitzeinschlagkostet rund 117 000 Euro

Mitte Mai schlug ein Blitz in die elektrische Anlage der „Alla hopp“-Anlage ein und legte den Hauptverteiler, sämtliche Unterverteiler, diverse Elektroleitungen, Steckdosen und Schalter lahm. Der Schaden war erheblich (wir berichteten). Sämtliche WC-Anlagen, Beleuchtungen, der gesamte Kiosk-Bereich sowie die Einrichtungen der DJK nicht mehr mit elektrischem Strom versorgt waren und zum Teil bis heute sind. Deshalb befasst sich jetzt Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 27. September, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses mit diesem Thema.

Der beauftragten Elektrofirma gelang es zwar, zuerst über Umwege eine Notstromversorgung für den Kioskpächter zu ermöglichen und drei Wochen später durch erste Instandsetzungsarbeiten eine Nutzung des Verkaufsbereichs zu ermöglichen, für die anderen Bereiche war dies nicht möglich. Denn der Hauptverteiler und die weiteren Unterverteiler haben solchen Schaden genommen, dass sie komplett erneuert werden müssen. Darüber hinaus müssen auch Stromkabel vom Technikraum zum DJK-Hundesportplatz, Vereinsraum und Bogenschießplatz sowie innerhalb der Containeranlage (Küche, Winterlager und WC-Anlage) teilweise erneuert werden.

Die Instandsetzungskosten der elektrischen Anlage werden mit rund 80 000 Euro veranschlagt, dazu kommen noch die Prüfungskosten in Höhe von 12 000 Euro und die notwendigen Grabenarbeiten in Höhe von etwa 25 000 Euro – also eine Gesamtsumme von rund 117 000 Euro, von den knapp ein Drittel von der Versicherung ersetzt wird.

Neubau notwendig

Weitere Themen der Gemeinderatssitzung sind unter anderem der Beschluss über die Zukunft des städtischen Wohnhauses in der Lindenstraße 56 (Generalsanierung oder Neubau), die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Ausführung der Elektroarbeiten und Sanierung der Beleuchtung in der Zeyher-Grundschule sowie die Erhöhung des Budgets für die theaterpädagogischen Projekte der Stadt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018