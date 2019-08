Blockheizkraftwerk: Großes Modul ist da

Intensiv wird derzeit am neuen Blockheizkraftwerk (BHKW) beim Allwetterbad Bellamar gebaut, das ab 2020 die neue Schimper-Gemeinschaftsschule komplett mit regenerativer Heizwärme versorgen wird (wir berichteten mehrfach). Die zahlreichen Badegäste nehmen die Aktivitäten täglich zwar optisch zur Kenntnis, gestört fühlte sich bisher allerdings noch niemand, denn die Arbeiten verlaufen dankenswerterweise ohne jegliche Beeinträchtigung des Badebetriebs. Das ist schon einmal eine gute Nachricht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Schwetzingen.

Die zweite gute Nachricht kommt gleich hinterher: Alles verläuft nach Plan. Die Stadtwerke Schwetzingen, zuständig für die Planung, den Bau und den späteren Betrieb, läuten jetzt den Endspurt ein.

„Die entsprechende Technik wurde während der diesjährigen Revisionsarbeiten im Bellamar vorbereitet, die Umbaumaßnahmen in der Heizungszentrale sowie die Einbau- und Anschlussarbeiten im neuen Kellergebäude sind derzeit in vollem Gange. Das Projekt ist exakt im Zeitplan, die Inbetriebnahme ist auf Oktober 2019 terminiert“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Scholl. Er koordiniert als verantwortlicher Projektleiter die Arbeiten und richtet ein Dankeschön an die beteiligten Firmen für die bisher reibungslose Zusammenarbeit, heißt es in der Pressemitteilung. Insbesondere erwähnt er hierbei den Projektpartner AVR Energie, der bei diesem anspruchsvollen Modellprojekt für den regionalen Klimaschutz als Partner der Stadtwerke fungiert und sein Know-how auf technischem Gebiet entsprechend einbringt.

„Nutzen für Umwelt immens“

„Das große BHKW-Modul ist in diesen Tagen angeliefert worden. Es ist ein technisch hochwertiges Qualitätsprodukt der Firma Viessmann und wird eine Anlagenleistung von circa 36 Kilowatt produzieren“, erläutert Ronny Weber. Der technische Assistent der Stadtwerke-Geschäftsführung erklärt auch gleich die Funktions- und Wirkungsweise des Blockheizkraftwerks. „Einfach erklärt treibt ein Motor einen Generator an, der erzeugt Strom. Dadurch entsteht Wärme. Ein spezieller Wärmetauscher macht diese Wärme für die Wärmeversorgung, wie hier im Falle der Gemeinschaftsschule, nutzbar. Quasi in einer Art Wärmeverbund mit der Schule verwendet das benachbarte Bellamar dann die überschüssig erzeugten Wärmekontingente, die seitens der Schule nicht gebraucht werden“, so Experte Weber und verdeutlicht in der Presseerklärung weiter: „Den vom BHKW erzeugten Strom übernimmt das Bellamar komplett innerhalb seiner Grundlast, das wiederum sorgt für hohe Jahresbenutzungsstunden und damit für eine hohe Effektivität. Neben der Win-win-Situation bei der Wärme- und Stromversorgung für die beiden Großgebäude ist der Nutzen für die Umwelt immens. Durch die Kraft-Wärme-Kopplung werden Schadstoffemissionen wie etwa das Treibhausgas CO2 deutlich reduziert“. zg

